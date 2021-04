Studentenes valgtvang

Mange arbeidssøkende over 50 år føler seg som en utrangert Ford Sierra klar for skroting

Torsdag 24. mars meldte NRK at nettselskapet Tensio, som alle strømforbrukere i vår region er henvist til å bruke, krever at det blir installert individuelle strøm­målere i 513 hybler som rehabiliteres i Moholt studentby. I tillegg kommer 117 målere til fellesarealene. Studentsamskipnaden har beregnet at denne omleggingen vil gi hver enkelt hybel­boer en årlig tilleggskostnad på ca. 3000 kroner, men Tensio vil ikke benytte seg av mulig­heten til å gi dispensasjon fra kravet om egen strømmåler for kunder med lavt strømforbruk.

Hva er grunnen til at nettselskapet insisterer på å påføre en kundegruppe som i utgangspunktet ikke har spesielt romslig økonomi en slik tilleggsutgift? Jo, det skal motivere studentene til å spare strøm, ifølge kommunikasjonssjef Eidem i Tensio. Med det prispåslaget blir vel mange nødt til det. Det henvises også til et krav om at alle fritt må kunne velge strømleverandør – for eventuelt å spare noen småpenger på det forholds­vis beskjedne forbruket studenten måtte ha på sitt individuelle soverom. Skal de i tillegg måtte holde allmannamøte for å bestemme hvilken strømleverandør som får fellesarealene?

Med individuell strømavtale følger også friheten til å bli plaget av telefonselgere med mer eller mindre tvilsomme pristilbud, som ved normalt strømprisnivå utgjør mindre enn halv­parten av den totale strømregningen. Av egen erfaring vet jeg at denne «friheten» ikke så lett lar seg velge bort ved å reservere seg i Brønnøysundregistrene – selgerne ringer likevel. I tillegg – og sannsynligvis mer alvorlig – er risikoen for å pådra seg helseproblemer ved å bli utsatt for pulsede mikrobølger fra AMS-målerne om de monteres i eller nær hybelen.

Burde ikke denne (over-)troen på valgfrihetens velsignelser, som nærmest smaker av religion, også innebære at man kan velge et nettselskap som har utnyttet adgangen til fritak for indivi­duell måler i slike tilfeller, som for eksempel Elvia, som har kundene sine i Viken? Hvorfor kan vi ikke velge bort Tensio?

