Et mål regjeringen har, er å sørge for at flere fullfører videregående skole. De ønsker å ta bort tidsbegrensingen man har for å fullføre videregående og sørge for at de som holder på å falle utenfor, får hjelp. Det er jo fint det.

Det gjør det enklere for flere å uteksamineres fra skolen. Samtidig ønsker regjeringen å skrote flere fellesfag, slik at det kun blir fire fellesfag. Det betyr at fag som historie, samfunnsfag, geografi, naturfag, kroppsøving, religion og etikk skrotes. Da jeg hørte denne nyheten, ble jeg stressa, urolig og mine planer for videre utdanning ble plutselig veldig uklare. Mitt spørsmål er, skal du virkelig gjennomføre dette Melby?

Jeg skjønner at det er mange ungdommer som sikkert synes dette er en kjempegod idé. Jeg vet at det er ungdommer som ikke liker fag som historie og religion, og som ikke skjønner hva i all verden de skal med disse fagene hvis de skal studere kjemi, fysikk eller matematikk på universitetet. Det er kanskje disse tankene som har ført til Guri Melbys nye skolereform? Men jeg skal fortelle deg noe, og dette bør du lese nøye, kjære kunnskapsminister.

Jeg er elev og går siste året på videregående. Jeg har heller ikke skjønt hvorfor jeg måtte ha karakteren 4 i matte, for å kunne gå lektorstudiet i historie. Hvorfor måtte jeg ha matte, hvis jeg skal bli lærer i historie? Skal vi skrote matte også? Er dette løsningen din? Ja, for da skal jeg love deg at enda flere kan fullføre videregående hvis vi skal skrote matte også. Taktikken deres for at flere skal fullføre videregående, er å fjerne fag. Altså fjerne kompetanse, fjerne allmenn kunnskap. Ja, for da blir alt bra, Guri?

Fag som religion, historie, samfunnsfag og geografi er kanskje ikke de mest populære blant ungdommene i dag. Men, disse fagene handler om allmenn kunnskap som alle bør ha en viss kjennskap til. Disse fagene handler om å lære om samfunnets oppbygning, hvordan Norge ble til, hvordan vi lærer å se sammenhenger, hvordan vi skal forberede oss til videre utdanning. De handler om kulturforståelse og toleranse for andre menneskers bakgrunn. Dersom vi skroter disse fagene, så tror jeg at de generasjonene dette gjelder, vil tape mye. Ja, de vil få et vitnemål som sier at de har fullført skolen, men tenk hvor mye de mister også.

Guri Melby har valgt å høre på elevene mange ganger i slike saker. Forslagene som blir lagt fram, skal være for å gjøre det enklere for elevene. Men jeg synes det er litt rart at du som er kunnskapsminister, ikke hører like mye på lærernes sak. Har du spurt alle geografi-, samfunnsfag-, kroppsøving-, naturfag-, religion og historielærerne om hva de synes om denne reformen? Jeg tviler på at disse lærerne, som brenner for faget sitt, sto og hoppet i sofaen av glede, da de hørte om planene for den nye skolereformen. Og for ikke å snakke om alle lektorstudentene som nå skal få tilbud om kompetanseheving. Ja, for det er det vi trenger nå.

Mine planer for utdanning var å studere til lektor i historie, og deretter bli lærer på videregående skole. Skal jeg skrote mine egne planer, Guri, slik som du skroter dem? Jeg vil dermed si at denne saken angår meg i aller høyeste grad, og din jobb er å lytte til elevene. Så lytt til det jeg sier, Guri Melby, ikke bare fordi jeg er elev, men også fordi jeg er over 18 og skal stemme ved valget i høst.

Svarfristen for høyere utdanning går ut 15. april, og jeg kommer ikke til å endre planene mine. Jeg har fortsatt lektorstudiet i historie som førstevalg. Jeg håper og tror at ikke alle forslagene ved denne reformen blir vedtatt, for jeg nekter å gi opp denne kampen og jeg håper at Guri Melby innser hva som står på spill. Jobben til Melby er å tale elevenes og lærernes sak som tidligere nevnt, så hør min sak. Finn en annen måte å løse dette på, for å skrote fag og fjerne kompetanse og i tillegg yrkesplasser, høres virkelig ikke ut som noen god løsning.

