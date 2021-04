Debattene som stopper opp på byggesakskontoret

– Jeg har alltid vært sjenert, og hadde ikke sett for meg at jeg skulle tørre dette

For noen måneder siden var det en heftig debatt om en antikvarisk og verneverdig hytte i Bymarka. Den ble ulovlig revet uten varsling. Bygging av ei ny hytte ble ulovlig påbegynt allerede sommeren i fjor, til tross for at byggesakskontoret var varslet om byggingen, med vedlagte foto.

Hva skjer? Ingenting. Nå skriver vi april. Saken må ha blitt behandlet for lenge siden, men vi hører ikke et pip fra byggesakskontoret. Hvorfor er dette offentlige kontoret så tause i debattene og tilbakeholdne med informasjon om hva de bestemmer og hvorfor?

Vi ser det samme i andre debatter. Byfortetting er et hett tema, store deler av Trondheim er i endring. Det hevdes at Lade holder på å drukne i betong og at utbyggerne ikke tar et avslag seriøst. De bare endrer litt her og der og sender søknaden én gang til. Her har også politikerne en viktig rolle, og det er ganske alvorlig hvis disse påstandene er sanne. Også i området rundt Ringve er det voldsom aktivitet, som neppe kan forsvares med mantraet «byfortetting er miljøvennlig». Det er rett og slett usant, byfortetting ødelegger ofte fine, eldre boligmiljøer og kulturelt verneverdige steder.

Vi husker vel også byggeplanene på Marienlyst der naboene ville bli fratatt både sol og utsikt. Bjørn Dæhlie personlig travet rundt i området og prøvde å selge inn plantegninger. Byfortetting har sluppet spekulantene løs, nå snakkes det om boligblokker på åtte etasjer både her og der. Jeg gjentar spørsmålet. Hvem av politikerne og hvem på byggesakskontoret våger å skrive noe konkret og prinsipielt om de voldsomme endringene som nå foregår i Trondheim? Kan begrepet byfortetting forsvare alt?