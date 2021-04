Beklager feil i leserinnlegg om E14

De jobber på spreng dag og natt for at vi kan kose oss

Saken oppdateres.

I et leserinnlegg i Adresseavisen på lørdag kom undertegnede i skade for å opplyse om at Stjørdal kommune spanderte kake på stortingsrepresentant Elin Agdestein (H) i forbindelse med framleggelsen av forrige Nasjonale Transportplan.

Disse opplysningene medfører ikke riktighet. Elin Agdestein har gjort meg oppmerksom på at det var Høyre som påspanderte kakene (i flertall). Undertegnede beklager herved feilen. At jeg attpåtil gjorde et poeng ut av hvor rause vi var som spanderte kake for en sammenhengende veiutbedring vi var blitt lovet først etter 2030, gjør ikke saken bedre.

Kakespisingen var uansett i anledning at E14 var tatt inn i nasjonal transportplan. Nå er kaken oppspist, veien strøket, og våre spørsmål vedrørende dette fortsatt ubesvart. Men rett skal være rett.