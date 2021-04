Sparkesykkel til besvær

Hvorfor er det ikke flere rop om at Erna må gå?

Går du på tur med kjæresten? Det er ikke nødvendigvis det beste for helsa

Tolkningen ser ut til å bety at alle livssyn skal behandles like dårlig

Lanserer tunnel-spleis for å kvesse opp standarden

Prisen på råvaren bestemmes på New York-børsen. I fjor ga det store utslag for den kjente trondheimsbedriften

Akevittens far var dansk og bodde i Bergen

Nå gjelder det. Vis at dere tar vår velferd på alvor

Smittede har gått under radaren: - Begynner å dra seg til nå

Liv fra Nardo om elsparkesykler: Det er helt utrolig at det skal være slik!

Skulptur i Trondheim står i fare for å kollapse

Ønsker vi en kirke for de få?

Student: Ordningen er under angrep, og det er opp til oss å forsvare den

Tolkningen ser ut til å bety at alle livssyn skal behandles like dårlig

Vi forventer at NTNU sørger for å hindre utestenging og diskriminering i sine egne bygg

Nå gjelder det. Vis at dere tar vår velferd på alvor

Liv fra Nardo om elsparkesykler: Det er helt utrolig at det skal være slik!

Skulptur i Trondheim står i fare for å kollapse

Saken oppdateres.

Vi er ei gågruppe på Nardo som går deilige turer hver mandag i nærmiljøet vårt. I dag gikk vi en to timers tur i vårsola og hadde en hyggelig kafferast underveis. Vi hørte fuglesang, så hestehov og gåsunger i trærne. Men, vi måtte også se disse flere steder underveis. De lå fraslengt midt på fortauet noen steder, over hele bydelen hvor vi gikk i dag.

LES OGSÅ: Tredobler grensa for antall elsparkesykler i Trondheim

Vi synes det er helt utrolig at kommunen mener det skal være slik i byen vår. Forsøpling av veger og stier, vi er ute og «trener» for å holde oss i form. Vi er godt voksne og har levd ei stund, men kan ikke fatte og begripe at dette er noe vi skal møte på når vi skal ut å gå og nyte naturen med sansene våre. Triste greier.