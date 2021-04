Tore O. Sandvik, jeg synes det er respektløst av deg

Skulptur i Trondheim står i fare for å kollapse

Steile fronter: Her er mannen som skal rydde vekk konfliktene

Solberg: Tre grunner til at vi kan starte gjenåpningen av samfunnet

Her undersøker de storbrannen: – Utgangspunktet er ikke veldig godt

New York Times: USA vil midlertidig stanse bruk av J & J-vaksinen

FHI har ikke bekreftet at det er California-mutasjon i Steinkjer

Student: Ordningen er under angrep, og det er opp til oss å forsvare den

Tolkningen ser ut til å bety at alle livssyn skal behandles like dårlig

Vi forventer at NTNU sørger for å hindre utestenging og diskriminering i sine egne bygg

Nå gjelder det. Vis at dere tar vår velferd på alvor

Liv fra Nardo om elsparkesykler: Det er helt utrolig at det skal være slik!

Saken oppdateres.

Jeg synes det er trist at du har gått så hardt ut mot rusreformen i media før du har satt deg skikkelig inn i saken. Vi er mange pårørende som har kjempet for denne reformen i mange år, og som ikke kjenner oss igjen i den veldig populistiske beskrivelsen du har av den. Du antar veldig mye om hva effekten vil bli av reformen, men du har ikke noe å vise til utover dine antakelser. Det synes jeg er respektløst av deg.

LES OGSÅ: Vil ramme oss knallhardt politisk

Du burde ta spørsmålet såpass på alvor at du satte deg inn i resultatene fra de stedene der man har avkriminalisert og sett på forskningen. Da ville du sett at dette ikke er noe stort eksperiment, og du ville også sett den alvorlige tunge kritikken mot dagens undertrykkelse, som mange mener koster mange menneskeliv. Jeg håper inderlig at du etterhvert tar dette spørsmålet mer på alvor.