Saupstadsorg etter åpent torg

Saken oppdateres.

En gang på 80-tallet hadde Saupstadtorg et åpent torg, stort, lyst, en samlingsplass, glade folk i midten, butikkene og kafeene rundt.. På ett eller annet tidspunkt i dette glade 80-tallet, som gikk over i et godt 90-tall, var det noen ungdommer, noen knuste ruter. Noen nervøse voksne, ansatte og politikere som uten noen andre grep, bare murte igjen hele plassen med en giga kloss som tok alt lys, alle samlinger, tok det også noe av samholdet?

LES OGSÅ: Nei til høyblokker og fortetting på Saupstad

Den mørkeste, tristeste klossen gjorde veien til butikken mye skumlere enn noen få ungdommer, som bare trengte en boksåpner, og endelig fikk det ut i 2010-tallet. Nå en gang på 20-tallet fikk hele bydelen lov til å si at vi ønsket plassen tilbake, muren vekk og lyset inn.

LES OGSÅ: Beboernes interesser fremstår mindre viktig

Forslaget som nå foreligger, er en enda større murkloss med hele åtte etasjer, ingen åpen plass, ingen samling, ikke noe lys – som heller mørklegger hele bydelen! Ta fortetting og svære byggeklosser vekk fra Saupstad. Vi bærer allerede lasten av altfor mange. En åpen plass er ikke mye å be om!

