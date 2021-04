Du får også forholde deg til loven, kamerat!

Han snerret at sparkesykkelen hans ikke gikk mer enn 20km/t, og at det var mitt ansvar å se meg for

Saken oppdateres.

Hver dag følger jeg Naomi (15), som er blind til skolen, vi går fra Midtbyen og opp til Rosenborg. Mens vi forserer oss gjennom alt slags vær, klarer vi som regel å rekke skoleklokka. Vi er ikke de gladeste morgenfuglene i byen, men i det siste har det heller ikke blitt særlig bedre. Sparkesyklene har inntatt byen og de ligger ofte strødd om seg på fortau og i gangbane. På tur tilbake fra skolen opplever vi stadig at folk plinger bak oss, da pleier jeg å telle kjapt til ti før jeg peker på andre siden av veien hvor sykkelstien går.

LES OGSÅ: Sparkesykkel til besvær

I dag etter avlevering ble jeg ikke plinget på, men sneiet av en sparkesyklist. Med adrenalinet kokende i blodet tok jeg igjen vedkommende og fortalte ham at sykkelveien gikk på andre siden av veien. Han snerret tilbake at sparkesykkelen hans ikke gikk mer enn 20km/t, og at det var mitt ansvar å se meg for. Det stemmer vel ikke helt. Om du gidder å repetere veitrafikkloven kjapt før du dundrer i vei, vil du huske at du skal utvise aktsomhet og hensyn når du beveger deg blant folk. Min oppfattelse av aktsomhet innebærer ikke å frese lydløst midt blant folk i 20km/t.

LES OGSÅ: Tredobler grensa for antall elsparkesykler i Trondheim

Så da vil jeg hilse med de samme orda du ropte etter meg, «Du får forholde deg til loven, kamerat!». Dette er som sagt ikke et engangstilfelle av uaktsomhet utøvd av sparkesyklister, og vi er bare i midten av april. Hvis Naomi skal klare å føle seg trygg alene til og fra skolen må det skje noe med denne faenskapen. Det er dårlig for miljøet farlig for fotgjengere og til hinder for svaksynte.