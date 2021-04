Kommunal renholder: Renholdsarbeiderne bør få vaksine!

Saken oppdateres.

Fra tid til annen har media publisert artikler om at enkelte yrkesgrupper bør prioriteres i vaksinasjonskøen. Nå tenker jeg ikke på helsepersonell: Jeg mener det er helt naturlig at de bør stå i første rekke slik at noen kan ta seg av dem som blir syke, om det er korona eller annet. Dette handler om skole- og barnehagepersonell, som ville kunne prioriteres når alle ned til 45 år er vaksinert. Dette vil kunne beskytte både lærere og annet pedagogisk personell slik at en kan opprettholde åpne skoler og barnehager, og slik beskytte barns hverdag. Jeg mener dette er en svært viktig prioritering.

Jeg jobber selv i en kommune i Trøndelag, men dog som renholder, og dette har også vært sett på som en samfunnskritisk oppgave – i hvert fall i noen situasjoner. Og nå kommer jeg til sakens kjerne: Hvorfor er ikke vi andre nevnt i denne vaksinasjonssammenhengen – vi som jobber som renholdere og har andre funksjoner ved skoler og barnehager? Vi er også, akkurat som lærere og pedagogisk personell, tett opp til barna. Vi går side om side med dem i skoler og barnehager for å gjøre rent og gjennomføre andre driftsoppgaver.

Det hender vi hjelper til med å ta på votter og knyte skolisser, og snakker med dem om både ting som er greit og ugreit i hverdagen. Det er jo ikke alltid slik at vi får til å holde en meters avstand, og slettes ikke to. Vi gjør selvfølgelig så godt vi kan, både med å holde avstand og være ekstra nøye med renhold i disse tider, og alt det andre vi har oppdatert oss på i denne underlige situasjonen pandemien har satt oss i.

Jeg vil også påpeke det åpenbare – at vi som renholdere sørger for smittevern gjennom desinfisering og daglig vask av skoler og barnehager. Blir vi syke, går det ikke mange dager før enhetene må stenge. Vår jobb er samfunnskritisk. Samlet mener jeg at hvis noen prioriteres for vaksine i skole og barnehage, burde det være naturlig at alle som jobber ved disse enhetene ble prioritert, uansett hvilken jobb du utfører der.

Jeg mener også at kontorpersonale, driftsoperatører og lignende bør vurderes for vaksinasjon samtidig som renholdere og pedagogisk personell. Vi er vant til å vente på tur og vi roper ikke høyt, men jeg tenker det kan være sykemeldinger blant også oss som kunne ha vært unngått ved at vi får vaksine samtidig med de andre. Vi er også bekymret for å spre smitte ettersom vi har flere nærkontakter gjennom jobben vår, og dette føles for mange belastende å så i.

Jeg vet at prioriteringene for vaksine bestemmes av FHI, og at de har antydet at det kan bli aktuelt for oss med vaksine om andelen smittede blir større enn det vi ser akkurat nå. Jeg ønsker at dette kan tas med i diskusjonen hvis det skulle bli aktuelt å rykke frem i køen. Vi har alle en viktig funksjon på arbeidsplassen vår. Med vennlig hilsen en kommunal renholder, og med ønske om at vi alle snart kan vende tilbake til en mer normal hverdag. I påvente av dette oppfordrer jeg oss alle til å delta i dugnaden så godt som det lar seg gjøre.