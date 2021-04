Parkeringskaos på Bakklandet

- Vi skjønner alle at vi er midt i et utbrudd og at det er en jobb å gjøre fortsatt

Trondheim kommune har igangsatt tre ulike tiltak knyttet til parkering på Bakklandet. Til sammen har disse dramatisk innvirkning på alle beboere på Bakklandet som har bil. For det første er det annonsert en ombygging av parkeringsplassen ved Brubakken, som fjerner muligheter for betalingsparkering. Det vil gå ut over alle som er på tilfeldig besøk i området, ikke minst håndverkere o.l. som har jobb å gjøre her.

For det andre har kommunen leid ut Øvre Bakklandet 52 til bruk for samefolket og andre organisasjoner. De skal bygge ny handikapvennlig inngang. I den sammenheng har de sagt opp åtte parkeringsavtaler ved huset som stort sett berører beboere lokalt. De har ikke fått noe tilbud om alternative plasser.

For det tredje er det nå igangsatt ombygging av parkeringsplassen ved bunnen av Lillegårdsbakken. Det skal komme park og trær og sittemøbler for tilfeldig forbipasserende. Det som i dag er plass til 24 biler, vil bli redusert til 18 uten at det foreligger noe tilbud om alternativer. I dette prosjektet har kommunen effektivt stoppet naboenes mulighet til merknader ved å definere dette som en lite tiltak som ikke krever nabovarsel. Informasjon om planene ble utsendt torsdag 8. april, og gravemaskinene kom mandag 12. april. Merknader til planen er ikke besvart. Til sammen har disse tiltakene et potensial til å fjerne 10–20 parkeringsplasser i området.

Det synes som om flere forskjellige kommunale etater driver disse prosjektene uten at totaliteten for Bakklandet er ivaretatt av noen. Uklart om dette er tilsiktet eller tilfeldig. Men det er klart at det overordnede politiske ønsket om mindre biler i byen ligger bak. Bakklandet er i ferd med å bli forvandlet til en lokal variant av «Skomakergata», hvor turister og filminnspilling synes viktigere enn forholdene for oss som bor her.

Det finnes klart mulighet for løsninger som begge parter kan godta, men da må vi bli invitert til dialog. Kommunen oppfører seg nå udemokratisk og arrogant i møte med oss beboere.

