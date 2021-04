Tidligere sykepleier (80): Brev til ordfører Rita Ottervik

Saken oppdateres.

Denne gangen går jeg ut i det offentlige rom med min klage. Du, Rita Ottervik, har allerede fått brev fra meg for en del år siden, angående min manns opphold på Nidarvoll sykehjem. Du, Helge Garåsen og enhetsleder på Nidarvoll mottok også brev, enhetslederen svarte meg og innkalte meg til et møte med representant fra brukerrådet. Det var mye trist å høre fra ham.

Saken denne gangen er nedprioritering av helsepersonell. Min mann kom på Tiller helsehus i februar i år. Jeg er rystet over situasjonen for dem som jobber der. Som gammel sykepleier (jeg er 80 år), føler jeg at jeg må stå på for de eldre og pleiepersonalet, ikke minst. Jeg vil ikke ha det slik i den siste tiden jeg, mannen min og andre eldre lever. Min opplevelse som pårørende: Det er for få på jobb til å kunne gi et godt tilbud, særlig på kveldsvakt. På Tiller må det være tre personer på kveldsvakt. Jeg var på besøk til min mann på ettermiddagen og opplevde problemer med å komme meg ut fra avdelingen da alt var låst. Vi prøvde å ringe på alarmknappen, men ingen reaksjon. Vi ringte da telefonnummeret til sykehjemmet og fikk kontakt. Da var de to pleierne opptatt med å stelle en sengeliggende pasient. De var like fortvilt som jeg var, det er til å gråte av.

Dette kaller jeg ikke en VERDIG ELDREOMSORG.

Nei, nå må pårørende- og pensjonistforeningene forlange at ordfører og kommuneoverlege ta en uke kveldsvakter og gjerne alle vaktskiftene i en uke. Slutt med å klage på penger, og slutt med å skryte av alle nye sykehjem som bygges. Håper brukerråd «viser muskler», men det blir vel em kamp mot kjempen Goliat …

Les boken som sykepleier Vigdis J. Reisæter har skrevet: «Jeg skal hjelpe deg». Jeg håper på en tilbakemelding, og at det blir kastet lys på denne saken.

Ektemannen er innforstått med at Gunvor Lønset omtaler hans sak i avisa.

