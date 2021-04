Hvorfor skal vi bygge ned matjorda?

Slik er «nye» Ranheim: – Vi så et behov for å endre oss litt

En ny runde med jordverndebatt raser og denne gangen gjelder det skjebnen til de omstridte områdene på Rotvoll og Overvik. Det er lett å la seg lure eller skremme av argumentene og truslene til utbyggerne, men før politikerne på vegne av folket bestemmer seg for å bygge ned uerstattelig matjord, er det på tide å ta et steg tilbake og spørre seg hvorfor utbyggerne har det så travelt med å få bygget ut.

Ifølge kommunens egne beregninger er det ikke behov for å bygge boliger på dyrkamark i overskuelig framtid. Det finnes allerede nok plass i sentrumsnære områder til å dekke behovet fram til 2050. Å bygge ut er altså ikke et behov byen har, dette handler om utbyggernes behov for profitt. De eneste som trenger disse prosjektene er de som selger dem. Det kan virke som utbyggerne har fått med seg at jord, klima, miljø og matsikkerhet er tema som folk begynner å bry seg om og skjønner at det er nå eller aldri. Det kommer til å være utenkelig å ofre matjord på denne måten om ti år.

På Overvik ser det ut som politikerne tar til fornuften. Det er bra. Å bygge ut her, er en elendig idé, både med tanke på byutvikling, jordvern og den meget spesielle prosessen rundt utbyggingen. Å bygge på Rotvoll, er en tilsvarende dårlig idé. Dette er ikke en sentral del av byen, slik utbyggerne påstår i sitt kampanjemateriale. Omringet av motorveier, IKEA, bilforhandlere og jordbrukslandskap er det lite som minner om by i nabolaget.

Nyhavna, Sluppen, Brattøra og Lilleby er alle mer sentrale og krever ikke nedbygging av matjord. Det stemmer heller ikke at de er marginale jordbruksområder som ikke kan drives på en lønnsom måte. Dette er en hån mot resten av landbruket. De to jordene på Rotvoll er 10–12 ganger så store som gjennomsnittsåkeren i Trøndelag – flate jorder med den best klassifiserte matjorda. Er ikke dette drivverdig, kan vi like godt legge ned jordbruket i hele landet.

Nå er det opp til politikerne hvilken side de vil stå på i historien. Vil de stemme for å bygge ned enda mer matjord i Trondheim og fortsette å svekke matsikkerheten ytterligere? Eller får vi se et skifte der man endelig begynner å prioritere behovet for mat foran utbyggernes behov for mer penger? Det at man har gjort mye dumt før, er ikke en grunn for å fortsette å gjøre det. I saken om Rotvoll og Overvik er det fortsatt mulig å gjøre det riktige – stoppe all utbygging og tilbakeføre områdene til jordbruksareal.