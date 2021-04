Frp utfordrer Arbeiderpartiet: De har aldri prioritert vanlige folk

Her er beviset på at dette var en skikkelig fin søndag

Ønsker man derimot et lavere skatte- og avgiftstrykk, er det bare Frp man kan stemme på. Det største rødgrønne partiet, Arbeiderpartiet, går til valg på et til dels vesentlig høyere skatte- og avgiftsnivå enn hva vi har i dag. Tidligere tallfestet de dette nivået til 15 milliarder opp fra dagens nivå, mens de i sine alternative budsjetter de siste årene har økt nivået med 7-10 milliarder kroner, også det en betydelig økning fra dagens nivå.

I det siste har vi kunne høre fra Arbeiderpartiet at «det nå er vanlige folks tur». Hadde bare historien vist at Ap prioriterer helt vanlige folk når de selv har makt, så skulle vi ha bejublet og heiet frem dette. Dessverre viser det seg at de prioriterer høyere skatter for folk med helt vanlige inntekter når de har mulighet. I årene mellom 2005-2013, sist Ap styrte landet, fikk alle med inntekter over 300 000 kroner økt skatt. Det betød økt skatt til butikkmedarbeidere, håndverkere, sykepleiere, hjelpepleiere, lærere, industriarbeidere og alle med vanlige jobber.

Da Frp i fjor høst fikk tvunget regjeringen til å gå med på tidenes største avgiftslette (ca. 7 milliarder kroner), trodde vi Ap, med sine nye retorikk om «vanlige folk», ville applaudere dette. En betydelig del av disse avgiftskuttene var knyttet til de klassiske grensehandelsvarene, slik som sjokolade, brus, snus og øl. Dette gjorde vi av to grunner: Lavere avgifter gir lavere priser i butikkene. Dette er en håndsrekning til alle nederst ved bordet – avgiftene må betales uansett om man er Jørgen Hattemaker eller Kong Salomo. For det andre, og kanskje viktigst, dette er et grep for å sikre norske arbeidsplasser på vår side av svenskegrensa. Undersøkelser tyder på at vi kan skape tusenvis av nye arbeidsplasser om vi harmoniserer vårt avgiftsnivå med det svenske – dette kan altså skape og trygge norske arbeidsplasser. Skuffelsen var derfor stor da Arbeiderpartiet kalte dette en «dyr og rar avtale». Enda større ble skuffelsen da det ble klart at Ap ikke kuttet en eneste krone i slike avgifter i sitt eget alternative budsjett. Det var altså ikke vanlige folks tur likevel.

Nær hver tredje person over 65 år betaler formuesskatt, ifølge en artikkel fra Statistisk sentralbyrå (SSB). Dette er ofte pensjonister med nedbetalt hus og kanskje noen kroner på en fondskonto. Vårt mål er at ingen pensjonister skal betale formuesskatt. På samme måte ønsker vi ikke å gi utenlands storkapital i Norge store fordeler, på bekostning av det norske, lokale eierskapet. For det er konsekvensen av formuesskatten – Coca Cola kan selge sin brus billigere enn for eksempel lokalt eide Oskar Sylte Mineralvannfabrikk, fordi bare sistnevnte må betale formuesskatt. Denne konkurranseulempen ønsker Ap å gjøre enda større.

Det eneste vi kan være sikre på, er at Ap vil gi bedrifter og folk flest høyere skatter og avgifter. Hvis de med sitt nye ordtak «det er vanlige folks tur» mener at det er vanlige folks tur til å få høyere skatter og avgifter, så tror vi dessverre det er et valgløfte de vil oppfylle.