Ingen varslet meg om at pandemien er over

Saken oppdateres.

Det er søndag formiddag på Ila og sola begynner å varme. Jeg skal ut for å få litt luft og kjenne på sola. Ved utgangsdøra møter jeg garasjesalg/loppemarked, dette var merkelig tenkte jeg. 20 mennesker samlet på fortauskanten uten munnbind med to millimeters mellomrom. Deretter begynte jeg å gå rundt i gatene på Ila.

Rundt om på Ila var det mange slike garasjesalg på fortauene, foran leiligheter, og til og med i parken. Det var mulig å kjøpe klær, leker, ting og gudene vet hva. Det var ikke mulighet å gå forbi på en forsvarlig måte uten munnbind, dette førte til at jeg måtte gå sikk sakk over veien for å unngå folkemengden. Jeg måtte bare stå stille å observere fra avstand, folk gikk oppå hverandre uten munnbind. Pandemien er for lengst glemt og jeg tenker, hvorfor har ingen sagt noe til meg!?

Jeg er en student som har nærmest levd i isolat siden mars 2020 med minst mulig nærkontakter. Jeg har ikke vært på fest siden 2. juledag 2019. Jeg har dratt på skolen når det har vært lov, og på butikken for å ikke dø av sult. Jeg har sittet inne og hørt om den store felles dugnaden i avisene og at «alt blir bra!»

Her står det «husk avstand, Antibac og solkrem». Når det er vanskelig å holde avstand på et fortau, skjønner jeg at det er umulig å holde avstanden når det står 15–20 personer og skal se på de gamle tingene du ikke vil ha! Det verste av alt er at når pandemien «blusser» opp, igjen. Er det vi studenter som kommer til å få skyllebøtta, igjen? Så vennligst bruk begge hjernehalvdelene når du skal ut å ferdes i byen, er det ikke mulig å holde avstand så bruk munnbind! Jeg er som også dere lei av restriksjoner og «lockdown»!