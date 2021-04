Vaksinemotstanderne må utfordres i offentligheten!

Her signeres nok en millionavtale for den nye travbanen

Saken oppdateres.

Sist mandag fikk jeg en løpeseddel i postkassen, som det var vanskelig å overse. Med stor hvit skrift på rød bunn stilte den spørsmålet «Hva skjer?» - og den ga også svaret: Covid-19 er ingen pandemi! Det er bare et nytt navn på influensaen som hjemsøker oss hvert år med rundt tusen døde.

For koronaviruset fører kun til epidemier, og mot dem er det uaktuelt med massevaksinering. Det er derfor det ingen grunn til å akseptere myndighetenes overgrep og brudd på grunnlovsfestede rettigheter som følger av nedstengingen av samfunnet - det fører bare til uoverskuelig skade for oss alle. Dette ifølge A4-arket med «faktatekst» på begge sider og uten noen personlig underskrift eller logo.

Jeg fikk også vite at det verste ved dagens situasjon er at «feil testmetode brukes (…) hemningsløst som skremselspropaganda for å motivere flest mulig til å bli vaksinert.» Det som nå skjer, er et eksperiment som kan få fatale konsekvenser i møte med framtidige muterte virus. For det brukes bare ni måneder på å gjøre klar en vaksine som man vanligvis trenger 20-30 år på å utvikle for bruk på mennesker.

Det medisinfaglige alibiet til den anonyme avsenderen er belgieren Geert Vanden Bossche som er «en av verdens fremste virusforskere». Søk på nettet viser at Bossche faktisk finnes, han er veterinær med en virus-relevant doktorgrad. Når det gjelder hans bidrag til virusforskningen ut over dette, så er meningene delte blant hans fagkolleger på kontinentet. Uansett, Bossche mener vi nå står «overfor en global immun-katastrofe om ikke vaksineringen stanses umiddelbart.»

Det er noe fremmed og skremmende over den gryende organiserte motstanden mot massevaksinering mot covid-19, selv om helsemyndighetene mener det er svært usannsynlig at oppslutningen skal bli så stor at den truer målet om flokkimmunitet. Men det er ennå måneder igjen til vaksinasjonsprogrammet skal være fullført - i beste fall.

I mellomtiden må vi regne med stadig mer desinformasjon, det må tas alvorlig. Og svaret er åpenhet, det vil si offentlig debatt der også vaksinemotstandere inviteres til å delta. Vegrer de seg, så mister de all troverdighet. Det vil svekke deres påstand om at det er vår fortelling om den farlige koronaen og den viktige vaksinen, som er konspiratorisk.

Ellers er det et positivt trekk at vaksinefornektere har begynt å vise ansikt, det vil gjøre en eventuell dialog mer ekte. Alternativet kan lett bli voldelige «meningsutvekslinger» om pandemien, som vi har sett i flere europeiske byer de siste ukene. Og der har det tydeligvis vært greit å bruke ansiktsmaske!

