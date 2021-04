Fotball farvel!

Her signeres nok en millionavtale for den nye travbanen

Dette debattinnlegget er skrevet tirsdag 20. april. Følg utviklingen i hva som skjer i denne saken på adressa.no/sport

Ka har fotbailln te felles med Europa? Millioner vart forbainna på mandag. En noe tvilsom omskriving av Åge Aleksandersens 1984-låt «Café farvel», hvor han synger om nedleggelse av hjørnesteinsbedrifter: «Lyg mæ en himmel, lyg mæ et slott». Nå i 2021 skriver vi om nedleggelsen av idrettens hjørnesteinsbedrift, nemlig fotballen.

Nyheten om at flere av Europas mest meritterte lag bryter ut av Champions League, for å danne en egen Super League, vekker med forståelse stor forargelse verden over. Det vi er vitne til, er intet annet enn hensynsløs kapitalisme i sin pureste form, på bekostning av usle fire milliarder fotballentusiaster.

Den såkalte superligaen er en lukket turnering, der de samme 15 av totalt 20 deltakende lag er forhåndskvalifisert, hvert år, uavhengig av hjemlig ligaplassering. Lidenskapen tilknyttet kvalifiseringen og alt det medfører, blir nå spyttet på i rent dagslys. Den ødelegger integriteten, ikke minst spenningen og engasjementet, som er hele årsaken til at vi elsker fotball.

Hvem som helst skal kunne nå hvor som helst, bare man jobber hardt nok! Drømmen til enhver fotballtenåring er jo å klatre stigen og én dag nå toppsjiktet. Men hva blir poenget med endeløse treningsøkter på løkka, dersom man aldri får trå ut på matta en ruskete høstkveld med verdensklasselag på motsatt banehalvdel?

I tillegg til å verne om fotballdrømmen, sørger dagens Champions League-format for at alle får hver sin del av kaka. Det bidrar til at mindre klubber kan holde hjulene i gang og genererer mange arbeidsplasser. Nå vil altså superklubbene beholde hele milliardpotten for seg selv. Over tre milliarder kroner, på hver klubb! I tillegg midt i en pandemi. Solidariteten står sterkt her, altså.

Direktøren for superprosjektet, Real Madrid-president Florentino Pérez, sier «fotballen er den eneste idretten i verden med mer enn fire milliarder fans, og vårt ansvar som storklubber er å gi dem det de ønsker». I kjent stil skyver altså profittmaksimalistene «den svake part» foran seg.

Britiske Sky Sports avslørte mandag imidlertid et helt annet verdigrunnlag. I intervju med et styremedlem i én av de involverte superklubbene kom det fram at «klubbens hovedfokus er å maksimere inntektene og fortjenesten.» Jeg ble nok like lite overrasket som alle andre da dette kom frem.

Fotballen slik vi kjenner den, er nå ved det absolutte bristepunkt. Dersom Super League blir en realitet, er det bare å pakke sakene og takke for et fantastisk eventyr. Samtlige ligaers underholdningsverdi vil kollapse. Det var synd jeg aldri fikk oppleve Rosenborg i et ekte «Sjæmpiens Liiig-gruppespill», eller se Norge i et mesterskap som faktisk betydde noe. Men superklubbene kan i det minste love meg superlidenskapelig superfotball, og det er jo supert? Eller...

«Ja, løgna e det enast' dæm kan med»