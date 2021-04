Skuffa AUF-ere inviteres herved til å melde overgang til MDG

Så mange fikk med seg premieren for Ronnys jakt på et sunt liv

- Her planlegger man med at folk skal komme til skade, eller dø, i en brann

Statkraft svarer: Ser på muligheten for å realisere et anlegg for CO2-fangst og -lagring

Saken oppdateres.

Arbeiderpartiets landsmøte defineres av berøringsangst og vedtak som ettertiden vil dømme partiet for. Det må være tøft å være AUF-er etter denne helga. I sin åpningstale snakket Jonas Gahr Støre fint om at Ap er partiet som forener ønskene til sitt eget ungdomsparti og industriinteressene. Men realiteten er at Ap har svikta klimaengasjerte AUF-ere og klimastreikerne.

LES OGSÅ: – Historisk abortvedtak i Ap

Jeg jakten på gamle storhetstider har Ap fått berøringsangst for klimatiltak. I stedet for å ta et standpunkt i klimapolitikken, frir de igjen og igjen til Senterpartiet – partiet med politikken som kutter minst utslipp av alle på Stortinget. Ap vil ikke lenger gjøre det dyrere å forurense og vil ikke røre kjøttforbruket, bilen eller olja. Ap blir villig med på Vedums «race to the bottom» i klimapolitikken.

Vi unge må stå fortvila på sidelinja og se framtida vår bli forhandla bort i hestehandler mellom de nye fossilkameratene Ap, Sp og Frp. Alle som vil at verden skal unngå klimakatastrofe, vil etter denne helga ha enda færre som kjemper på deres side. Det er uforståelig at AUF skal drive valgkamp for et moderparti som står så langt fra dem i så avgjørende politikk. Ingen av AUFs viktigste saker, som å flytte iskanten sørover, fikk støtte av landsmøtet. Selv i spørsmålet om rusreformen velger Ap feil side i historien. Støre synes tydeligvis det er viktigere å være kompis med sin potensielle regjeringspartner Vedum, enn å høre på sine egne ungdommer i AUF.

Byneset Arbeiderlag har også sagt klart ifra: Vil jekke ned AUFs innflytelse: – Nå må det ryddes opp

Denne uka vedtok Frankrike å legge ned kortbanenettet på de strekningene hvor man kan ta tog på 2,5 ganger eller mindre. På spørsmål om dette ikke var å gjøre noe vanskeligere for en flybransje som allerede sliter, svarte den franske industriministeren kort og godt: «Vi vet at fly bidra til utslipp av karbondioksid og at klimautfordringene innebærer at vi må redusere utslippene». Den franske Industriministeren har skjønt noe Ap ennå ikke vil innse. Nemlig at vi må kutte utslippene drastisk om vi skal unngå klimakatastrofe, og at utfordringene med å gjøre samfunnet grønnere er langt mindre enn problemer vi vil få om klimakrisa eskalerer enda mer.

Aps slagord om rettferdig omstilling overser glatt at rettferdighet er umulig å oppnå dersom helt nødvendige klimatiltak blir droppet, bare fordi man er redd for å gjøre det dyrt å forurense og man ikke vil prioritere pengene på å gjøre det lett å velge grønt. Det er klimakatastrofe som truer rettferdighet, ikke at bensin blir dyrere eller at nordmenn må betale mer for kjøtt.

Den virkelige urettferdigheten i vår tid er at politikere forblir handlingslammet og overlater byrden med en 4–5 grader varmere klode til oss unge. Sosiale ulikheter ved høyere klimaavgifter kan enkelt unngås med at noe av det gis tilbake til folket (kjent som karbonavgift til fordeling), eller at skatteseddelen blir mer omfordelende. Men ingen skatteseddel kan reversere de skadene klimakrisa vil påføre natur, dyr og mennesker. Det hjelper ikke om de rike må betale mer om kloden koker like mye som før.

LES OGSÅ: Mindre klimautslipp – flere jobber

AUF klimastreika side om side med Grønn Ungdom. Mange har kjempet for at Ap skal gå inn i sin tid og se at de ikke kan ofre klimatiltak for å tekkes velgere. Men AUF får ikke gehør hos moderpartiet. Ap svikter rett og slett de unge. Dette landsmøte kunne vært et veiskille i Ap's politikk. Men i mangel på ambisiøse klimatiltak, bør det kanskje heller bli et veiskille mellom det stadig gråere Ap og klimaungdommen i AUF. Skuffa AUF-ere inviteres herved til å melde overgang til MDG.

Følg Adresseavisen Debatt på Facebook!