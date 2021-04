SV utfordrer Ap: 50 er ikke nok

- Her planlegger man med at folk skal komme til skade, eller dø, i en brann

Natt til 9. september. Moria brenner. Vi våkner til nyheten om brannen som legger «helvetes forgård» i aske. 13 000, hvorav 5000 barn, blir teltløse. De som ikke hadde noe, får enda mindre. Regjeringens svar på brannen, er å åpne for at 50 flyktninger fra Moria kan hentes til Norge. Men 50 er ikke nok, langt fra nok i en så kritisk situasjon. Noen dager etter brannen fremmer Trondheim SV sammen med Ap et forslag om at Trondheim alene kan ta imot 115 flyktninger fra Moria. Dette skjer i flere kommuner, blant annet i Ap-styrte Røros, Hitra, Namsos og Malvik. Over 100 kommuner sier de er klare til å ta imot flyktningene fra Moria. Men regjeringen vegrer seg. Og Ap sitter med hendene i fanget, til tross for presset fra mange Ap-lag rundt om i landet.

SV tar Moria-saken til Stortinget. Vi ber regjeringen komme med en plan, hvor Norge tar ansvar for å være den ledende kraften i Europa, og gir rettsikkerhet til de 50 000 asylsøkerne som ikke kan reise videre fra Hellas.

50 er ikke nok, Norge har plass til flere. Vi har i alle fall plass til 1500. Det er tre ganger så mange som Ap til slutt foreslår i Stortingets behandling av forslaget fra SV. Hvis Trondheim alene kan ta imot 115, klarer resten av landets kommuner mer enn 385.

Vi ser det i alle flyktningsakene. Rundt om i landet er Ap folk ofte enige med oss i SV. Vi så det i saken om Abbasi-familien som bor i Trondheim. Den afghanske familien med tre barn som hadde bodd i Norge i en årrekke, ble sommeren 2019 forsøkt kasta ut av landet. Oppholdstillatelsen de først fikk, hadde blitt trukket tilbake. Barna slo rot i Trondheim. De gikk på skole her og hadde vennene sine her. Folk i Trondheim mobiliserte voldsomt, og flertallet i Trondheim kommune, med ordfører Rita Ottervik i spissen, engasjerte seg. SV tok gjentatte ganger saken opp i Stortinget. Til slutt fikk familien bli. Dessverre er ikke dette et enestående eksempel på at barn må stå til ansvar for det foreldrene har sagt under behandlingen av oppholdstillatelsen.

Det vi spør oss om, er: Hvor var Arbeiderpartiet på Stortinget?

Dere høres lokalt, hvor dere støtter SVs forslag om å hjelpe de som har det tøffest i vår tid. Takk for det. Men på Stortinget er det stille. Altfor stille.

Etter mange år med Norges mest innvandringsfiendtlige parti ved rorene, er behovet for solidaritet med de som har det tøffest, større enn noen gang. Selv om Frp er ute av regjeringskontorene, er det fortsatt den sterkt umenneskelige innvandringspolitikken deres som føres, altfor ofte med støtte fra Ap.

Flere mennesker kommer til å legge ut på flukt i årene som kommer. Allerede i dag er det flere som flykter fra naturødeleggelser, enn fra kriger. De uunngåelige konsekvensene av klimakrisen vil tvinge flere bort fra sine hjem. Skal vi nekte dem å komme? I så fall, med hvilken grunn?