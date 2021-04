Snøscooterklubben på lag med naturoppsynet

Lærer i Trondheimsskolen: Jeg er forundret over at de legger ansvar over på eleven

Først av alt vil vi i Snøscooterklubbenes Fellesråd, SKRF, som representerer 43 snøscooterforeninger fra Agder i Sør til Troms og Finnmark i nord, gjøre det krystallklart at vi er på lag med Statens Naturoppsyn, SNO. Det gjelder både med hensyn til kjøring utenfor godkjente løyper og det vi sist helg opplevd med hærverk på SNOs bil i Midtre Gauldal. Det er rett og slett helt uakseptabelt. Temaet blir tatt opp i en artikkel i Adresseavisen «Her har SNO funnet spor etter ulovlig snøscooterkjøring».

Vi i SKRF har også tatt initiativet overfor SNO for at vi raskt bør møtes for å se på hvordan vi sammen kan styrke informasjonsarbeidet for å hindre dette å gjenta seg. SKRF har over flere år hatt direkte dialog med SNO sentralt om våre felles utfordringer.

I de senere år har vi fått nye kommuner med regulerte snøscooterløyper i Norge, hvorav mange av disse ligger i Trøndelag. Dette har medført at vi i dag ser at de som har snøscooter, bruker løypene når de skal ha gode naturopplevelser fra Agder i sør til Finnmark i nord. Det er også slik vi i Snøscooterklubbenes Fellesråd har hatt som utgangspunkt og mål siden vi ble etablert i 2013.

Vi ser også at der det finnes løyper og organiserte snøscooterforeninger, får vi en indre justis som bidrar til at terskelen for ulovlig snøscooterkjøring blir høyere. Vi ønsker at alle skal følge de til enhver tid gjeldende regler og har dermed helt sammenfallende interesser med SNO. At regelverket ikke har utviklet seg i takt med samfunnets utvikling er en politisk sak og må løses politisk.

Det er mange eksempler på at snøscooterkjøring i regulerte former fungerer godt. Nylig uttalte også politiet til Reitwagen.no, som er landets ledende digitale nettsted for blant annet snøscooterinteressene, at de ved kontroll over flere dager i Tydal bare så lovlig og fin kjøring i løypenettet. Videre la de vekt på at folk fulgte fartsgrensen, hadde på seg hjelm og nødvendig sikkerhetsutstyr. Ja, de la vekt på at det så ut som om folk og familier på tur koste seg i løypenettet. De hadde bare positive erfaringer fra sine kontroller.

Dersom vi får til et møte med SNO om det uakseptable hærverket fremover, håper vi Adresseavisen har lyst til å delta sammen med oss i dette møtet. Vi tror åpenhet og dialog er grunnlaget for suksess både for SNO og for snøscooterinteressene i Norge. Det legges ned en stor innsats fra mange snøscooterklubber over hele landet for å utvikle flere gode løyper som kan bli tatt i bruk i årene fremover. Her spiller både SNO, SKRF og de viktige mediene som Adressa en betydelig rolle i å sikre at vi alle følger de spillereglene som gjelder.

Snøscooterinteressen vokser i Norge og vi vet alle at samspillet med naturen innenfor regelverket er grunnlaget for at vi kan oppleve flotte øyeblikk i våre mange gode snøscooterløyper. Hærverk som vi har sett i mediene av SNOs bil i Midtre Gauldal, er uakseptabelt for oss alle.

