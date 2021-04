Ga skiløype i gave, men kuttet ned på brøytinga

Er dette drømmen? Gjør et viktig regnestykke først

I intensjonsavtalen om sammenslåing av Trondheim og Klæbu kommune ble det vedtatt at et av de felles satsingsprosjektene skulle være byggingen av en sammenhengende skiløype- og tursti mellom Tiller i Trondheim og Vassfjellet i Klæbu. Den valgte traseen for denne løypa går forbi Skjøla, Vassfjellkapellet, Damtjønna og videre innover mot alpinanlegget Vassfjellet Vinterpark. I Skjøla er det allerede en stor utfartsparkeringsplass.

Så lenge Klæbu kommune hadde ansvar for brøyting av parkeringsplassen på Skjøla var den brøytet hele vinteren. Jeg har i over 20 år vært med i frivillig arbeid på Vassfjellkapellet, og har derfor brukt parkeringsplassen på Skjøla jevnlig. Og det har aldri vært noe problem med brøyting av plassen før kommunesammenslåinga. Men etter at Trondheim kommune overtok brøytinga, har det vært mer usikkert om vi kunne regne med om plassen var brøytet.

En januarsøndag i år med strålende vær og masse nysnø i marka hadde vi lyst til å prøve en søndagstur på ski fra Skjøla. Men parkeringsplassen i Skjøla var ikke brøytet. Jeg kontaktet Trondheim bydrift og fikk til svar at «denne parkeringsplassen ligger ikke inne i en vaktordning og den brøytes derfor kun på hverdager».

Avkjørselen til parkeringsplassen har blitt smalere etter utbygging av FV704 Brøttemsvegen, og det kan fort oppstå trafikkfarlige situasjoner i 80-sonen dersom folk får problemer med å komme inn på parkeringsplassen på grunn av mye snø. Jeg oppfordrer Trondheim bydrift og Trondheim kommune til å se på planene og vaktordningene sine før neste brøytesesong, og se om de kan få til å brøyte flere av utfartsparkeringene i helgene. Det er jo nettopp i helgene det er størst trafikk på utfartsparkeringene.

På parkeringsplassene i Bymarka blir det fort fullt i helgene. Parkeringsplassene ved Vassfjellet Vinterpark fylles også fort opp. Spesielt nå under koronapandemien virker det som mange benytter anledningen til å komme seg ut på tur. I en normal sesong er det nesten hver helg leirdeltakere som skal til Vassfjellkapellet, og de fleste av disse kommer via Skjøla. I tillegg er det også mange andre turgåere som bruker dette turterrenget vinter som sommer. Bydrift har jo også begynt å kjøre opp skispor i området, og disse løypene ligger inne på skisporet.no.

Vassfjelløypa forbi Skjøla skulle være gave i forbindelse med kommunesammenslåinga mellom Trondheim og Klæbu kommune. Utfartsparkeringa på Skjøla bør derfor også brøytes i helgene.