Ti stille! Slutt å forvirre oss

Alle, absolutt alle, er lei av alle koronatiltak, vaksineprogram, karantene. Ja, lei av at alle mediene flommer over av koronasaker. Og her er det bidragsytere fra mange hold. Politikere, forskere og helsebyråkrater. Aller verst er mediene. Nettaviser, papiraviser, radio og TV. De formelig kappspringer i sin iver etter å forvirre oss.

Gode nyheter slås brutalt ned av dårlige nyheter bare med noen få tastetrykk fra hverandre. Helge Garåsen kan stå med maske på pressekonferanse og male et dystert bilde av vaksinesituasjonen i Trondheim og vise til at vi neppe er ferdigvaksinert i Trondheim før nærmere jul.

Omtrent samtidig går smitteverndirektør Geir Bukholm i FHI ut i Oslo og jubler for at Norge får et par millioner ekstra doser Phizer-vaksiner før august er omme. Langt flere enn de som forsvant med de uheldige blandingene hos Astrazeneka og Johnsen and Johnsen. Eller, var det ikke slik. Jeg og flere med meg er forvirret!

En behøver heller ikke være forsker og professor i økonomi for å forstå at det vil være lurt å sørge for å vaksinere fort som f. der hvor smittepresset er størst. Men også det klarer mediene, helsebyråkrater og politikere å lage forvirring rundt.

Derfor. Det hadde vært mye bedre om de hadde holdt kjeft. Det eneste som er sikkert er at alt er usikkert. Lag gjerne prognoser til internt bruk, men hold dem langt unna folk flest. Vi er forvirret nok som det er. Konsentrer dere om å skaffe nok vaksiner, få satt sprøytene og bli ferdige med jobben.

