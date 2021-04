Tærer koronaen på livet med de nærmeste? Her er ekspertenes ni råd for å unngå dårlig stemning

Til assistentene, til barne- og ungdomsarbeiderne, til barnehagelærerne og spesialpedagogene. Til faglederne, konsulentene, avdelingslederne og enhetslederne. Til alle ansatte i barnehagene våre. Små barnehager, store barnehager, private og kommunale. Til alle ansatte i alle barnehagene.

Det er mange aktører som er blitt klappet for det siste året. Som har fått filthjerter i trærne sine. Som har fått en takk sendt i sin retning og et klapp på skuldra. Ingenting har vært ufortjent. Hver eneste mottaker hadde fortjent enda mer. Men denne gangen skal takken rettes mot barnehagene. For det er på høy tid.

Barnehagene har møtt forventninger om vanlige barnehagedager i høyst uvanlige tider. Det ligger i barnehagenes samfunnsmandat å ivareta individets behov for omsorg, lek og læring. Og dette skal gjøres i, og ved hjelp av et inkluderende fellesskap. Om ikke dette er et passende bilde på den såkalte dugnaden landet har stått i det siste året, så vet ikke jeg.

Da Norge stengte ned, måtte dere legge om praksis over natta. Foreldre i samfunnskritiske yrker skulle få et tilrettelagt tilbud til sine barn, og familier som sto i krevende livssituasjoner skulle møte åpne dører og armer. Alt samtidig som smittevernregler skulle mottas, leses, forstås og omsettes i praksis.

Barnehagenes rolle som samfunnskritisk funksjon kom kanskje som en mindre overraskelse på dere enn på en del andre. Pedagogisk praksis av høy kvalitet har kanskje aldri vært viktigere enn nå når samfunnet har stått i en langvarig krise. Og pandemien har vist omverdenen det vi alltid har visst. At barnehagene er kunnskapsbedrifter hvor faglig fordypning, stabilitet, og nok ansatte gir resultater. At fellesskap, trygghet og nærhet mellom barn og mellom barn og voksne er nøkkelen for å oppfylle det viktige samfunnsmandatet vi har tatt på oss.

Så takk, hver eneste en av dere. For selv om det ikke alltid kommer så tydelig frem; vi vet det. Vi vet det så inderlig godt. Vi som ikke har tidligvakt på mandag, eller seinvakt en fredag ettermiddag. Det er dere som gjør jobben.

