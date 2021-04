MOT-leder: Jeg er glad for de nye heltene vi får på TV

Fortetting i Trondheim: Det er ikke for sent å snu i denne saken

Lørdag morgen gledet jeg meg over kommentaren fra Adressas Kari Hovde. Hun treffer meg både i hodet og hjertet når hun filosoferer rundt Isak. Fiskeren fra Nord-Norge, som nylig ble kåret til Norges tøffeste. I konkurranse med solariumsbrune atleter i lycra, var det mannen i den slitte ullgenseren som sto igjen som vinneren. Senere har han blitt omfavnet av politikere og neddynget i frierbrev fra jenter i alle aldre. Det interessante spørsmålet Kari Hovde stiller er; hva med alle Isak-ene som ikke er TV-helter? Bryr vi oss om dem? Kan de også blir helter?

På TV elsker vi «underdogene». De som har det dårligste utgangspunktet, og som gjennom pågangsmot og hardt arbeid når toppen. Det er i og for seg ikke noe nytt. Vi har alltid heiet på David i kampen mot Goliat. De største heltene har alltid vært dem som har fått seg en på tygga, og som reiser seg igjen. I Isaks tilfelle handler motgangen om både mobbing, utenforskap og samlivsbrudd. Gjennom TV-ruta føler vi med han og omfavner han som vår favoritt i kampen mot de tilsynelatende vellykkede. Personlig skulle jeg ønske at det var sånn i skole- og arbeidshverdagen også. At vi heiet inderlig og intenst på dem som faller utenfor eller møter motgang. Dessverre er det ikke sånn.

Men først litt honnør til de som driver med TV. Ja, jeg lar meg fortsatt irritere over lettvint og bakstreversk reality-TV. De som gir lettkledd og silikonmanipulert ungdom fri tilgang til alkohol, og som frydefullt bryter grensene for hva som før har vært vist på TV. På den annen side gjør mange norske TV-kanaler, med NRK og TV2 i front, et pionerarbeid for å få frem mangfold. Blant de nye TV-stjernene er det greit å ha en kropp som avviker fra de såkalte idealene. Det er spennende å ha ulik seksuell legning, og det er kult å ha en annen etnisk opprinnelse. Det er også akseptert at man sliter med selvbilde på psyke. På mange måter ligger derfor TV i forkant. Takk til de nye heltene dere gir oss, enten de heter Isak, Vegard, Else, Agnete eller Iman.

I skole- eller jobbhverdagen er det ikke sånn. Det er ikke opplagt at det er de som er annerledes vi heier på. Og det er ikke alltid vi innser at de største heltene er de som opplever og takler motgang. Jeg tror heller ikke vi har nok fokus på å skape vinnere. Jeg tenker ikke bare på vinnere sånn som i idretten, næringslivet eller Norges tøffeste. Det jeg har fokus på, er å skape selvrespekt og livsmestring. Tema som behandles i serier som Skam og Rånebank. Derfor er jeg ekstra glad for at Kari Hovde trekker frem yrkesfag. Jeg liker ikke at noen sier at bachelor er den nye inngangsbilletten til arbeidslivet. Teoretiske fag er bra for noen, men ikke for alle. Samfunnet har akkurat nå et skrikende behov for nettopp yrkesfaglærte. La oss derfor gi dem den statusen de fortjener.

IMOT jobber vi for å forebygge samfunnsutfordringer som mobbing, utenforskap og psykiske utfordringer. Det gjør vi ved å styrke ungdoms robusthet, livsmestring og mot. Og som vi hørte Isak si i et intervju; du må selv ta ansvar når en livssituasjon virker fastlåst. Du må ha mot til å stå i det, og du må være forberedt på både svette og tårer. Samtidig trenger de all den hjelpen de kan få. Jeg er derfor glad for de nye heltene vi får på TV. IMOT har vi lenge hatt ambassadører i toppidretten. Navn som Atle Lund Svindal og Birgit Skarstein. Nå inkluderer vi også e-sport, samtidig som vi søker enda bredere for å finne mangfoldet. Et mangfold vi ønsker i både skole- og arbeidshverdagen.

I sin sang spør Jan Eggum; «Kor e alle heltar hen?» Kanskje er svaret nærmere enn du tror. Kanskje har du en ekte helt i nærheten av deg.