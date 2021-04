Storsalen + Palmehaven = sant

Fortetting i Trondheim: Det er ikke for sent å snu i denne saken

Samarbeidsavtalen mellom Reitan og Studentersamfundet skal behandles i et ekstraordinært Samfundsmøte tirsdag 27. april klokka 18.

Helt siden 1929 har Studentersamfundet i Trondhjem holdt til i det runde, rødmalte bygget ved Elgeseter bru. Ved å tilby en arena for kultur, politikk og samfunnsengasjement - har det også fungert som et trekkplaster for mange generasjoner av studenter. I mellomtiden har antallet studenter i byen vokst fra 700 til over 40 000. Behovet for større plass vært åpenbart lenge, og heldigvis arbeides det nå for å reise et nybygg på baksiden av Casa Rossa.

For å realisere denne etterlengtede drømmen er studentene avhengige av økonomiske midler. Man har regnet seg frem til at byggeprosjektet vil koste omtrent 215 millioner kroner i sin helhet, og aktører som NTNU, Velferdstinget, Trondheim kommune og Sit har allerede bidratt med over 140 millioner for å gi studentfrivilligheten større plass.

Nylig ble det kjent at Reitangruppen ønsker å bidra til spleiselaget, og det har i den forbindelse blitt utarbeidet en samarbeidsavtale mellom dem og Studentersamfundet. I korte trekk innebærer den at Reitangruppen vil bidra med et beløp på 15 millioner kroner, og i tillegg påtar seg kostnadene ved å dekorere et av Samfundets serveringslokaler. Til gjengjeld får Reitangruppen anledning til å profilere sine produkter i serveringslokalet, leie et annet lokale til kommersiell virksomhet og låne husets kunstneriske gjenger til eksterne opptredener.

De to førstnevnte punktene har allerede god presedens – Samfundet har lenge samarbeidet med kommersielle aktører om markedsføring og utleie. Eksempelvis har logoene til Adressa og DnB tidligere prydet fasaden ut mot Elgesetergate, like over lange køer med sultne studenter som venter på nattmat fra Sesam. Dette er relativt lite kontroversielt.

Derimot har enkelte har ytret seg svært kritisk til at de kunstneriske gjengene skal leies ut til Reitangruppen. Men som medlem av Trondhjems Studentersangforening, anser jeg det som en selvfølge at også vi skal bidra til å hale nybygget i land. Vi kan ikke sitte og se på at Styret og nybyggkomiteen gjør alt arbeidet alene. Så dersom denne avtalen innebærer at jeg må ta turen innom Palmehaven for å synge «Champagnegaloppen» og «Sit on my face» et par ganger i semesteret, gjør jeg det med glede.

Personlig mener jeg det er flott at Reitan vil hjelpe Samfundet i en vanskelig, økonomisk situasjon. Det siste året har Samfundets ølkraner (og husets største inntektskilde) vært stengt, imens dagligvarehandelen går så det griner. Det må da være mye bedre at Samfundet blir backet av lokale støttespillere – med forståelse av Studentersamfundets egenart og engasjement for Trondhjem – enn fra ansiktsløse konsern utenfra. Et større samarbeid mellom studentmiljøene og det lokale næringslivet vil komme begge partene, og hele byens befolkning til gode.