Saken oppdateres.

Hei, du som var på Lade Arena mandag 19. april ca. klokken 16.15. Takk for at du ødela resten av dagen min. Takk for at du kjefta på meg fordi jeg hadde parkert på handikapplass, selv om jeg hadde beviset liggende i frontruta. Takk for at du sa at jeg «var vel handikappet i hodet», som en fornærmelse da jeg påpekte at jeg er handikappet.

Jeg har en autoimmun sykdom som heter Multippel Sklerose (MS). Denne sykdommen angriper nervetrådene i sentralnervesystemet. Så du hadde vel delvis rett, jeg er vel handikappet i hodet. Men det er ikke derfor jeg parkerte på HC-plass. På grunn av sykdommen har jeg problemer med å gå, og jeg bruker hjelpemiddel. Dette fører også til at jeg trenger ekstra stor plass for å komme meg inn og ut av bilen.

Den dagen hadde jeg en bra dag, så jeg valgte å prøve meg på å gå inne i butikken med stokk, fremfor å bruke rullestolen. Trondheim kommune har blitt strengere på hvem som får HC-bevis, og jeg hadde ikke fått innvilget med mindre både fastlege og Trondheim Parkering mener det er nødvendig for at jeg skal kunne leve et så normalt liv som mulig.

Men hva var det som fikk deg til å stoppe og kjefte på meg? Var det det at jeg er ung? Var det det at jeg kjører en BMW? Eller hadde du bare en dårlig dag? Uansett ønsker jeg at du neste gang ser noen parkere på HC-plass, tenker deg litt om. Hva vet du egentlig om fremmedes helse? Det er tøft nok å være kronisk syk fra før av. Jeg vet ikke hvor mange ganger jeg har kviet meg for å handle på grunn av slike kommentarer.

Jeg vet at jeg ikke er den eneste som har opplevelser som dette. Så lenge man har gyldig HC-bevis, har du ikke noe med hvorfor vi parkerer der vi parkerer. Det er mange av oss som på utsiden ser helt friske ut. Dette handler rett og slett om høflighet, folkeskikk og medmenneskelighet. Og tro meg, de aller fleste av oss skulle ønske det ikke var nødvendig å parkere på HC-plass.