Arbeiderpartiets ideologiske motstand mot sommerskole

Trondheim er i den utrolig spennende situasjon at regjeringen har gitt oss 28 millioner for å lage sommeraktiviteter for barn i grunnskolen. I fjor brukte Trondheim kommune tre millioner. Pengene skal brukes til faglige, sosiale og kulturelle tilbud. Dessverre har Arbeiderpartiet og partnere glemt at ordet fag inngår i bestillingen.

Høyre har mange ganger fremmet forslag om sommerskole. Her kan elever få undervisning på nye og spennende måter. Elevene kan bruke tilbudet til å lære mer enn skolens tilbud, ta igjen hvis man ligger etter undervisningen eller få ny motivasjon for et fag. I formannskapet og oppvekstkomiteen fremmet jeg derfor forslag om at en tredel av pengene fra regjeringen skal brukes slik at elevene kan velge sommerskole i skolens fag. Jeg har sagt mange ganger at selv om en sommerskole er i de tradisjonelle fagene, trenger det ikke være tradisjonell undervisningsmetode. Snarere tvert imot! Her har vi tidenes mulighet til å teste ut ny pedagogikk. Jeg foreslo derfor at et slikt skoletilbud bør evalueres og videreføres de kommende årene.

Hva sa så Ap med partnere til dette? Det ble nei i både oppvekstkomiteen og formannskapet. For hva ville Ap ha? Mat til alle og svømmeundervisning. Gode forslag som Høyre stemte for. Fra de rødgrønne kom følgende begrunnelser for å si nei:

«Det er gleden ved å delta som er det viktige. Vi må ha en fri og åpen skole hvor man kan hoppe ut og gjøre det man vil». Min kommentar til det er at hvis vi bruker ni millioner på fag, så har vi fortsatt 19 millioner på kultur og det sosiale. Og det er faktisk mulig å lage norsk og engelsk slik at elevene gleder seg til å delta.

Vi trenger ikke undervisning i de tradisjonelle fagene fordi «det er mye naturfag når du er på svømming i Bymarka, det er mye matematikk når du skal lære om mat og helse, og du kan lære norsk i sløydsalen».

Her måtte jeg spørre Ap om de virkelig mener sløyd er den beste måten hvis du vil lære norsk? At du lærer norsk i sløyden er jo ikke det samme som at sløyd er den beste måten å lære norsk.

«Vi vil ikke ha tradisjonell skoleundervisning». Ja, du husker rett. Jeg hadde sagt at tradisjonelle fag ikke betyr tradisjonelle undervisningsmetoder. Ap´s syn her er også en kraftig fornærmelse av lærerne og lærerstudentene. Tror Ap virkelig at lærerne og studentene ikke hadde klart å lage en engasjerende sommerskole?

«Vi vil ikke ha en sommerskole i fremtiden, så vi trenger ikke å samle erfaring med det». Greit å vite for alle som tror en sommerskole ville vært bra for barnet deres.



«Vi er ideologisk mot sommerskole». Det var vel en innrømmelse som ikke trengs å kommentere? Og hvis du lurer: Skole og synet på kunnskap er et av de største ideologiske forskjellene på Høyre og Ap.



«Jeg er skeptisk til å bruke penger som skal kompensere for noe som er tapt, til å eksperimentere med fremtiden». Det vil si at de mener vi ikke skal lage aktiviteter som har overføringsverdi til trondheimsskolen i fremtiden! Hvordan er det mulig å si at man skal bruke 28 millioner og ikke ha som ambisjon å lære noe av å bruke dem?



Det som har skuffet meg mest i debatten, er påstanden om at de fattige har liten glede av et sommerskoletilbud. Det skuffer meg fordi vi 2021 ikke kan ha et syn som sier at fattige ikke har glede av faglig fordyping. Men for meg er det også viktig at den sikreste veien ut av fattigdom går via en god skole.

Som sagt så er det slik at hvis vi bruker en tredel av regjeringens pott til Trondheim på undervisning i skolens fag, så har vi fortsatt over seks ganger mer enn i fjor til tiltak som går på det sosiale og det kulturelle. Trondheim mistet en gedigen sjanse til å prøve ut sommerskole da Høyres forslag ble stemt ned av Ap, SV, MDG og Sp. Det har faktisk betydning for våre barn hvem som styrer byen.

