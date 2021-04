Studentene sliter: Vi krever handling nå!

Får ansvaret for verdens beste landslag: - Hadde ikke planlagt at det skulle skje nå

Tidligere i uken ble en tilleggsundersøkelse for Studentenes helse- og trivselsundersøkelse (SHoT) lagt frem. Her kom det blant annet frem at nesten én av fire studenter har hatt selvmordstanker og at over halvparten av studentene er ensomme. En såpass skummel statistikk får oss i Høyres Studenter til å reagere. Dette er noe vi må ta på alvor – nå slår vi alarm!

Min oppfatning er at folk ikke innser hvor kritisk situasjonen er for mange av oss studenter. Førsteårsstudentene har ikke fått oppleve en normalisert hverdag. Mange har oppholdt seg i store perioder på sine små hybler. De har få til ingen bekjentskaper i studentbyen de har flyttet til. De lider av ensomhet og psykiske plager. Dette er noe som må gjøres noe med nå!

Vi i Høyres Studenter krever at vi må få en redusert ventetid til psykolog. Nå i den siste tiden har det blitt helt ekstremt, det er nesten umulig å få time i det offentlige og det private. Det er urovekkende og kan få katastrofale konsekvenser. Det at det nå er opptil 30 ukers ventetid for psykolog noen steder, er helt på jordet. På 30 uker kan vondt bli mye verre.

Høyres Studenter krever at satsingen på lavterskeltilbud bygges ut videre. Det må være lav terskel å ta kontakt, lav terskel for behandling og lav terskel for oppfølging. Vi trenger at tilbudet som kan forhindre at små problemer blir store, et sted der du kan søke hjelp før det blir for alvorlig. Dette kan hjelpe på det enorme presset i spesialisthelsetjenesten.

Vi krever en økonomisk støtte til førsteårsstudentene. Restauranter, butikker og utesteder er stadig stengt ned i deler av landet. Deltidsjobbene forsvant, og med det inntekten ble borte. Studentene har blitt plassert på sidelinjen og trenger hjelp for å få ting til å gå rundt. En ekstra belastning på toppen av en tung hverdag kan være alvorlig. Det er kritisk at også førsteårsstudentene som aldri rakk å få en deltidsjobb inkluderes i tiltaksordninger. Det må til for at de skal fortsette å kunne studere et annet sted enn hjemme hos foreldrene sine, og for at studenttilværelsen skal bli noenlunde slik den bør være.

Tiltakene må komme umiddelbart. Hvis ikke er jeg redd at konsekvensene kan bli fatale. Studentene har blitt stilt på sidelinjen lenge nok, og etter rapporten fra Studentenes helse- og trivselsundersøkelse så må det handles. Alarmen uler – tiden for tiltak er nå.