Ap ønsker sommertilbud fylt med lek og læring

Først og fremst ønsker vi å applaudere våre ansatte, barn og unge og foreldre etter et krevende år med pandemihåndtering, kohorter og perioder med hjemmeskole og stengte barnehager. Takk til våre ansatte i oppvekstsektoren, for deres evne til å være kreative som få, med gode opplegg i både skole, barnehage og barne- og familietjenesten. En applaus er ikke nok, og man får ikke takket dere nok, men vi har likevel et behov for å gjøre det i vårt innlegg.

Midtnorsk debatt: Arbeiderpartiets ideologiske motstand mot sommerskole

Det er læring i lek, både sosialt og faglig. Det er mulig å lære mer om de tradisjonelle fagene som norsk og matematikk uten å plassere barna bak en skolepult i flere uker i sommermånedene, når både lærere og elever har ferie. Skoleelever bruker 190 skoledager klasserommet i løpet av et helt skoleår. Flere av disse har det siste året vært gjennomført digitalt, gjennom dataskjermen. Det er et knippe fag som hjemmeskole har gått hardest ut over, nemlig de praktisk-estetiske fagene, eller kroppsøving, sløyd og mat og helse som de heter på folkemunne. De fagene som kanskje er mest vanskelig å gjennomføre via en skjerm.

Midtnorsk debatt: Dette annus horribilis har for alvor vist hvor viktig og vanskelig læreryrket er

Nå som Trondheim kommune har fått flere millioner til å gjennomføre sommeraktiviteter og sommerskole, er det opp til oss folkevalgte å prioritere. Skal vi prioritere en tredel av midlene på klasseromsundervisning i fellesferien når våre lærere og ansatte har velfortjent fri, eller skal vi få til et mangfoldig og spennende tilbud på annet vis til våre barn og unge i sommerferien? For Arbeiderpartiet er dette en enkel prioritering, det er sistnevnte vi går for i motsetning til Høyre. Vi er også uenige i konklusjonen i Adresseavisens leder fra 28. april om samme tema.

Høyres oppvekstpolitiker Trygve Bragstad har brukt mye av sitt debattinnlegg på å henge ut Arbeiderpartiet og flertallets prioriteringer. Dette skal vi forsøke å avklare i vårt svar. Det er krevende å skulle ettergå Bragstads gjentatte siteringer av bystyrekollegaer, som han til stadighet tar ut av kontekst. Bragstad påstår i debattinnlegget at Høyres forslag på en teoritung sommerskole ble stemt ned av Ap, SV, MDG og Sp. Det Brakstad unnlot å nevne var at Høyres eget samarbeidsparti Venstre stemte også mot Brakstad forslag i formannskapet, i tillegg til Uavhengig representant Vorkinnslien.

I sommermånedene ønsker vi å gi barn og unge et rikt aktivitetstilbud med vekt på en praktisk opplæring, idrett- og kulturaktiviteter. I tillegg ønsker vi å «ta igjen» livsviktig svømmeopplæring som for mange har gått tapt, som kan foregå både innendørs og utendørs. Vi vil arrangere Science Camp hvor barn og unge helt gratis kan lære mer om programmering, 3D-printing, filmproduksjon, låtskriving, keramikk, dans og så videre. Også på Science Camp lærer man matematikk, naturfag og språkfag på en kreative måter.

Lista er lang og tilbudet mangfoldig. I sommerferien skal vi tilby gøyale aktiviteter og skape en mestringsarena der barn og unge kan delta i sosiale og kulturelle aktiviteter, i tillegg til å få faglig påfyll. Til slutt ønsker vi alle byens skoleelever en riktig god sommer når den tid kommer, og vi håper mange av dere oppsøker kommunens sommeraktiviteter – som på toppen av kransekaka er helt gratis.

