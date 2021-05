Ønsker vi at Bjørn Rune Gjelsten skal eie naturen vår?

Bondelagsleder: Mange bønder forteller at de kvier seg for å la barna ta over gården

Saken oppdateres.

Her om dagen fikk vi vite at Værdalsbruket med 900 000 dekar skog og fjelleiendom, ble kjøpt opp av en ikke ukjent styrtrik privatperson fra Romsdal, Bjørn Rune Gjelsten. Arealet tilsvarer over halvparten av Verdal kommune. Et område som er større enn mange av Norges nasjonalparker. Deler av disse områdene ligger tett opp mot Blåfjella-Skjækerfjella nasjonalpark, og er det folk ofte definerer som uberørt natur. Jeg har vært på utallige turer der og hatt utrolig flotte naturopplevelser. Gjelsten jubler og mener at dette er århundres eiendomshandel. Men har vi andre grunn til å juble?

LES OGSÅ: Gjelsten-selskap kjøper Værdalsbruket

Gjelsten sier at det er en investering med hjertet, og at han har en personlig interesse for jakt, fiske og friluftsliv. Det er greit nok det, men å tro at dette ikke handler om økonomisk vinning er i beste fall naivt. Det snakkes allerede om grønn kraft fra Verdalselva og potensial fra vindmølleparker. Dette i tillegg til skogsdrift og kalkutvinning. Det at Gjelsten har personlig interesse for jakt, fiske og friluftsliv, hjelper også lite hvis han ikke har en interesse for at hver og en av oss skal få oppleve det samme.

LES OGSÅ: Norges største privat eiendom

Statskog har en viktig rolle og gjør mye bra i å legge til rette for friluftsliv. Men de har også i oppgave å sikre fellesskapets naturverdier. Blant annet ved kjøp og salg av natur. Problemet er at også de, i henhold til retningslinjene sine, skal drives etter bedriftsøkonomiske prinsipper. Bevaring av natur har ingen verdi i seg selv i et bedriftsøkonomisk perspektiv, og det får selvfølgelig konsekvenser. Flere områder blir solgt til private, og færre områder vil bli kjøpt opp for å sikre vern og fremtidig områder for oss alle.

Værdalsbruket med disse enorme naturområdene burde vært kjøpt opp av staten. Likevel havner det, kanskje for all fremtid, i hendene til en privatperson som heller ikke har tilhørighet til Verdal eller Trøndelag. Og dette er ikke et enestående tilfelle. De politiske føringene i dag tilsier at stadig mer natur vil havne hos private eiere, som igjen betyr mindre natur i eie for «hele Norges befolkning».

Nå kan det være at min redsel for fremtiden er overdreven. Men at noe er i ferd med å skje med vår tradisjonelle frihet til å utøve friluftsliv, og tilgang til urørt natur, er det ingen tvil om. Mine barndoms fjellområder, som jeg har vært tilbake til hvert eneste år av mitt voksne liv, er ødelagt av en av de største vindparkene i Norge, Storheia vindpark. Et av naturområdene jeg har brukt mest de siste tjue årene, er nå kjøpt opp av Gjelsten. Så hva blir det neste?

Økonomiske interesser styrer stadig mer av det som skjer innen natur og friluftsliv. Dette bør alle være klar over. Mye går dessverre under radaren. Både vi og media må alle være bevisste på at dette handler om mye mer enn vindmølle-diskusjoner, og få det frem i dagen sånn at vi ikke for sent oppdager hvor vi er på vei.

Natur og friluftsliv har alltid betydd mye for folk i landet vårt. Personlig liker jeg meg aller best langt til fjells i mest mulig uberørt natur. Men natur er like viktig for barnefamilien som er på sin ukentlige søndagstur i nærmarka. Hver og en må tenke på hva disse endringene kan bety for seg og sin livskvalitet. Sammen må vi sikre styring sånn at vi får den fremtida vi vil ha.

Det er trist det som har skjedd med Værdalsbruket. Men jeg har et håp om at det kan være en vekker. Uansett hvilken politisk fløy man tilhører så tror jeg mange nå mener at det må endringer til. Vi har nok av utfordringer i samfunnet, og flere politiske saker er aktuelle. For min egen del så vil det kommende valg, for første gang, bli et naturvalg.