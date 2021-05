Saken oppdateres.

Jeg har nettopp lest i avisen om handikappede Jousif og hans familie som nå skal settes på gaten etter 20 år i kommunal bolig. Denne saken har sikkert mange sider, som sikkert kan forklare hvorfor dette skjer. Likevel er det en skam at Trondheim kommune går til et slikt skritt mot en familie som i utgangspunktet er ressurssvak, og har lite å stille opp med når de kommunale byråkratene rører på seg.

Dette er rett og slett umenneskelig. Med tanke på at vi nå lever i 2021, burde vi ha vært spart for at mennesker blir behandlet på denne måten. Her bør kommunen isteden finne en god løsning for denne familien, istedenfor å lene seg til rettsapparatet. Som innbygger i Trondheim forventer nå jeg at kommunen rydder opp i dette.