Pensjonist Tove Fridén, som er særlig opptatt av sosial og økonomisk utjevning, er i sitt innlegg i Adresseavisen nylig mest opptatt av ordkløveri knyttet til om det heter dødsskatt eller arveavgift. For meg er det det samme hva man kaller det, like urettferdig er det uansett.

Det blir litt som å velge mellom pest eller kolera. Dødsskatten, eller arveavgiften om du vil, var den første skatten Frp fjernet i regjering i 2013. Det gjorde vi fordi dette er verdier som er beskattet mange ganger gjennom blant annet inntektsskatt, merverdiavgift, eiendomsskatt og formuesskatt, for å nevne noe.

Det er ingen grunn til at disse verdiene skal beskattes enda en gang, bare fordi noen i ens familie har gått bort. En annen grunn til at den ble fjernet var de praktiske konsekvensene av denne skatten. Man kunne altså risikere å måtte selge barndomshjemmet, hytta eller familiebedriften fordi man ikke hadde penger til å betale skatten. Slik skal vi ikke ha det i Norge!

Fridén kommer på slutten av sitt innlegg med et forslag om å innføre en «Reitan-skatt» eller «Hegnar-skatt», altså en arveavgift med et høyt bunnfradrag, for eksempel 10 millioner kroner. Det er slett ingen god idé. Når man ikke har likvide midler (penger) til å betale en arveavgift som er basert på penger på papiret, altså maskiner, arbeidsplasser, matvarer i butikkhyllene og alt mulig annet, så må man selge det man har i bedriften for å skaffe disse pengene. Det vil være oppskriften på at norske bedrifter og arbeidsplasser blir solgt fra trygge, stabile, patriotiske norske eiere til mer flyktige utenlandske eiere.

Frp er garantisten for at arveavgiften ikke blir gjeninnført, verken for dem som arver foreldrenes hus og hytte eller for dem som skaper arbeidsplasser rundt omkring i hele Norges land.