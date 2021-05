Vilde Aakre Lie vs. Stage Dolls direkte i kveld: - Det var et så stort kick at det er vanskelig å beskrive

Som en del av en dyrevernsorganisasjon ser vi til tider katter i forferdelige tilstander. Av forskjellige grunner. Noen ganger er dette menneskepåført, eller som jeg sier, umenneskepåført. Vi har hentet inn katter som er mishandlet på forskjellige måter. De sakene blir anmeldt.

Sent tirsdags kveld den 20. april kom Braveheart inn til oss. Han var full av sår, blødde, hevelse i ansiktet, og vi tenkte at dette skyldtes en skikkelig slåsskamp med en annen katt. At han hadde god appetitt så vi som et godt tegn. Da jeg tok hånden min rolig bort til han, ga han uttrykk for å ville ha kos. Braveheart visste seg å være en kosegutt. Og som var takknemlig for å få hjelp.

Onsdag 21. april dro vi med Braveheart til veterinær. Han skulle få stelt sine sår og få en grundig helsesjekk. Vi skulle bli oppringt da Braveheart var klar til å hentes. Men den telefonen kom altfor fort. Vi var totalt uforberedt på de ordene som kom. Braveheart er skutt på, hadde hagleskudd i hele kroppen, den ene hoften var pulverisert av skuddene. Skuddene satt ved øyne, i ører, et skudd i roten til den ene tannen. Ja, de er overalt, over 30 hagleskudd bar den lille pusekroppen på. Han hadde også brudd i en labb og blodprøver viste positiv på fiv (katteaids).

Braveheart måtte få sovne inn. Forlate denne verdenen som hadde gjort han så vondt. Braveheart var en gang en ønsket pus. Det var han ikke lenger. Hjelpen fra vår side kom for seint. Vi anmeldte saken. Vi har hatt dyrepoliti i flere år nå. Denne grusomme mishandlingen Braveheart gikk gjennom, måtte vel være en sak de så alvorlig på. Vi sendte inn flere bilder, røntgenbilder og de opplysningene vi hadde. Et par dager etter saken ble tildelt en etterforsker, ble saken henlagt. Dyrepoliti, hva er det?

Løser dere bare saker som er så opplagte at dere kan løse de fra stolen dere sitter på? Så dere egentlig på bildene vi sendte? De var grusomme! Var ikke dette alvorlig nok? Vet dere hvilke signaler dere gir folket der ute, at dette er greit? Ta hagla å skyt i vei? Vi gjør ikke noe med det likevel. Dette gjelder ikke bare dyr som blir skutt på. Dette gjelder mye mishandling av dyr. Henlagt på grunn av mangel på bevis.

Dere må ut og snakke med folk! I mange av sakene er det noen som vet. I saken om Braveheart er det noen som vet. Det vet vi. Det vet dere. I de årene vi har hatt dyrepoliti i Trøndelag kan jeg ikke huske en eneste sak dere har løst. Husker gleden jeg følte da det endelig ble dyrepoliti i Norge. Da blir det endelig mer rettferd for dyrene. At dere ville statuere et eksempel på at dyr har en verdi. De er et liv, at dere ville bli deres stemme utad og slå ned på dyremishandling.

Men sannheten er at ingenting er forandret. Rettferd for dyrene er ikke deres prioritet. Stoppe dyremishandling er ikke deres prioritet. Dette er ikke første saken vi har anmeldt. Ikke første katten med skudd i kroppen. Dere oppfordrer til å anmelde, men hva er vitsen? Hvorfor kalle dere det for dyrepoliti, når man ikke ser verdien i dyrs liv? Jeg bare spør.