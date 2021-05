Ja til dialekt, også på nyhetene

Sluppenbrua stengt: Bekymret for at steinblokker skal rase ut

Saken oppdateres.

Med jevne mellomrom kommer diskusjonen: Hvordan skal de som leser nyheter, prate? Kan de bruke dialekt, eller skal de prate normert bokmål eller nynorsk? Som tidligere NRK-journalist, nyhetsoppleser og en som ikke har norsk som morsmål, har jeg fulgt debatten nøye.

Nylig leste jeg at Noregs Mållag er skeptisk til dialekter i Dagsrevyen, ifølge en sak i Aftenposten. Det samme er riksmålsforkjemperne. Man er ikke privatperson når man skal gi viktige meldinger til det norske folk!

Jeg er enig i at man skal forstå det som blir sagt i en nyhetssending. Men om man ikke forstår et spesifikt ord eller uttrykk, skjønner man gjerne hva som sies ut fra konteksten. Dessuten har vi godt av å bli utfordra og i større grad bli utsatt for språkmangfoldet som finnes i landet vårt. Ingen har tatt skade av å høre et nytt ord, enten nyhetsoppleseren sier «tykkje» i stedet for «syns» eller «boss» i stedet for «søppel».

Etter å ha bodd noen år på Sunnmøre, i Innlandet og i hovedstaden før jeg endte opp i Trondheim (sammen med en lofotværing), tør jeg å påstå at jeg har vært tett på mange dialekter i dette landet. Det er lett å bli fascinert av de ulike retningene språket vårt har tatt, i ulike kroker og kriker av landet. Dette bør ikke bli dyssa ned, men heller løfta fram. Det er nasjonalromantikk på sitt beste!

Nyheter og kommunikasjon dreier seg om å kommunisere på målgruppas premisser, altså lytterne og seerne i dette tilfellet. Og jeg tipper de vil ha mer enn bare normert bokmål og nynorsk. Derfor er det også en demokratisk styrke å ha dialektmangfold på nyhetene. Og argumentet med at vi ikke burde bruke dialekt i nyhetssendinger fordi de ikke gjør det i andre land, holder ikke. Nei, Norge er ikke som andre land. Vi er annerledeslandet, og det burde vi fortsette å være.

