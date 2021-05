- Jeg får kvelningsfornemmelse av det

Psykologen: Fire ting ungdommene selv forteller at de ønsker fra foreldrene

Solgte Helsport - nå lanserer de et nytt telt-eventyr fra Melhus

Johaug går for OL-kravet på 10 000 meter

Fikk tips via Kripos - slo til mot mann i Trondheim

Første Yotube-video sett over én million ganger

Truet forbipasserende med hammer etter at han skal ha innført eget korona-portforbud på Møllenberg

Vi er flere som er svært skuffet over hvordan husholdningene behandles av Enova

Lei av at staten stikker av med en stadig større del av overskuddet

Saken oppdateres.

Våren er her og med den har russen kommet frem. Eller rettere sagt tatt turen til skauen for å feste og kose seg i russecampene. Russepresident på KVT Jocelyn Yokwe innrømmer glatt at det både er utfordrende og uforutsigbart å være russ i pandemiens tid.

– Det er jo ikke akkurat det man hadde håpet på i en alder av 19 år. Vi hadde planer og ønsker om ting vi ville gjøre, sier hun.

Som russepresident må hun også ta noen kjipe avgjørelser som ikke alle i russekullet setter like stor pris på. Og apropos sette pris på. Det gjør nok ikke russen ved de andre skolene i Trondheim heller da Yokwe kommer med sin karakteristikk av dem.

KVT har hele 100 russeknuter, men korona fører til noen utfordringer

– Vi oppfordrer til ikke å hooke med 15 personer, men at russen holder seg til én person, sier hun.

Vi snakker også om den hete poteten om at russen og unge burde vært vaksinert.

Politisk redaktør Siv Sandvik sier hun godt kunne ha stått på barrikadene for et slikt forslag da hun var russ.

I tillegg så synges et gammelt russerop, og vi hører på KVTs russelåt. Og innimellom alt dette får kulturkommentator Terje Eidsvåg kvelningsfornemmelse og gåsehud på feil måte.





HØR på podkasten ved å klikke på bildet – eller går inn der du vanligvis lytter til podkast (f.eks. Acast, Spotify, iTunes)