Bærekraftig å legge ned musikklinja på Orkanger?

Saken oppdateres.

Igjen varsles det nedleggelse av én av landets musikklinjer ved en videregående skole. Noen politikere som teller hoder og penger, sier at ved Orkdal videregående skole er det for få elever som velger musikklinja til at den er bærekraftig. Derfor skal den legges ned, og det skal skje raskt, med én gang og allerede fra høsten av.

Vi kan alle forstå at man ikke kan opprettholde kostbare skoletilbud med lave søkertall over tid. Men det jeg ikke kan forstå, er hvordan det er bærekraftig å gå for nedlegging av et skoletilbud som holder ungdommene i distriktet, som bidrar til et økt kulturtilbud i distriktet, og som ikke minst gir et mangfoldig skoletilbud i distriktet. I stedet for å legge ned, bør politikerne derfor i stedet verne om slike tilbud som musikklinja ved Orkdal. Både av distriktspolitiske og kulturpolitiske årsaker.

Og så har de åpenbart ikke lest Verdens helseorganisasjon (WHO) sin rapport fra 2019 om at kulturopplevelser slik som konserter, gjør oss friskere både psykisk og fysisk. Å legge ned ei musikklinje i distriktet vil gjøre konsert- og musikklivet på stedet betydelig fattigere. Jeg leste en kommentar fra én som selv var vokst opp i Orkanger-området, før musikklinja kom. Han beskrev svært godt hvor mye han i oppveksten sin savnet akkurat det miljøet som musikklinja representerer. Resultatet ble utflytting til Trondheim.

Og nei, alle som går musikklinjer skal ikke nødvendigvis ende som profesjonelle utøvende musikere. Man får full studiespesialiserende kompetanse på musikklinja og kan velge den både fordi man vil gjøre noe man liker spesielt godt mens man oppnår sin studiekompetanse, og fordi man faktisk tenker på å studere musikk videre. Og for sistnevnte er kunnskapen fra ei musikklinje svært viktig. Vil vi at ungdom skal få ha musikk som altoppslukende hobby også i Distrikts-Norge? Vil vi utvikle profesjonelle musikere som også kommer fra Distrikts-Norge? Nedleggingsspørsmålet skal avgjøres allerede 12. mai. Det er hastverk, og det er sjeldent at hastverk gir bærekraftige løsninger.