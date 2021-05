Brannfolk blir eldre og friskere og kan dermed jobbe lenger

Kraftig vekst for Sparebank 1 SMN: - Vi har hatt is i magen

Martine (20): Dessverre har jeg også vært redd for stigmaet og for å bli dømt

Saken oppdateres.

Fagforbundet i Trøndelag gratulerer brannfolkene med den internasjonale dagen 4. mai. Dobbelt takk sier jeg, som fyller 60 og faller for særaldersgrensen de er opptatt av, nettopp på denne dagen. I en artikkel appellerer de til folks positive oppfatning om brannfolk. Om folk generelt synes synd på brannfolk for at også de må ta sin del av pensjonsbyrden, er jeg ikke like sikker på.

LES OGSÅ: Gratulerer med brannfolkenes dag!

LES OGSÅ: Feil om særaldersgrense

Regjeringen ønsker ikke å fjerne særaldersgrensen, slik Fagforbundet fremstiller. At forslaget om å fjerne plikten til å fratre, slo beina under fagorganisasjonenes forhandlingskort, skal innrømmes. De ble rett og slett tatt på senga og brøt forhandlingene. Statsråden har signalisert at døren står åpen for å fortsette forhandlingene. Straks forhandlerne har furtet ferdig og innsett at forslaget faktisk er godt, bør det skje. Kravet om forhandlinger kom på bakgrunn av Stortingets vedtatte pensjonsreform. Allerede i 2007 uttalte Stoltenberg (Ap) at særaldersgrensene måtte vurderes som en del av reformen. Å klistre denne saken til Høyre spesielt, er derfor ikke korrekt.

LES OGSÅ: Endring av aldersgrenser i LO kan avgjøre hvem som blir LO-leder

Som brannmann i 34 år mener jeg alle tillitsvalgte i yrket, meg selv inkludert, har begått en stor unnlatelsessynd. Vi har ikke gjort nok for å dokumentere yrkets belastning og hva det krever i forhandlinger opp gjennom årene. Alder bør ikke være førende for tjeneste i beredskapsyrker. Strenge fysiske krav, samt medisinske og kognitive tester bør være styrende. Sammenlignbare yrker med krav og tester har forsikringsordninger med «Loss off License». Det ville sikret yrkesgruppen økonomisk hvis noen blir diskvalifisert og ikke kan stå løpet ut. Fagforbundet bør gå i seg selv, og ikke skylde på andre.

LES OGSÅ: Alle i staten skal få jobbe til de blir 70 år

Igjen trekkes det frem at «brannvesenet kommer først frem» som negativt. Spør politi og ambulansepersonell om hvilke oppgaver de ønsker å løse alene, uten hjelp fra brannvesenet? Listen blir svært kort. Brannvesenet har alltid vært først til stede, og vil alltid være det slik tjenesten er organisert. Å påstå at rekrutteringen avtar fordi tjenesten har fått andre og flere oppgaver, men mindre branner, er useriøs argumentasjon. Fagforbundet burde tvert imot ønske et større mangfold, noe flere og allsidige oppgaver kan medføre.

Hvis Fagforbundet er opptatt av lokal beredskap, bør de innse at forslaget faktisk kan styrke distriktene. Å sende utrykningsledere som vil bidra i lokalsamfunnet på dør ved fylte 60, er misbruk av svært god og verdifull kompetanse. Regjeringens forslag vil åpne døren for dem som fortsatt vil bidra. Fagforbundet og Ap vil lukke den.

LES OGSÅ: Rettferdig pensjon? Hvor ufin går det an å være?

Fagforbundet skal ha honnør for å ha kjempet for å synliggjøre kreft som yrkessykdom. Likevel er det uredelig å vise til statistikk fra perioden 1961–2005 som gjeldende i dag. Det er slik argumentasjon som virkelig skremmer vekk de vi ønsker å rekruttere. Brann- og redningstjenesten gjør svært mange andre oppgaver enn brannslokking og røykdykking i dag. I fremtiden vil det være en minimalisert oppgave fordi bygningsforskrifter faktisk virker, utstyret blir bedre. Andre rednings- og helseoppdrag vil dominere. Brannfolk blir eldre og friskere og dermed kan de stå lengre i sin primærjobb. At de får motbør fra en brannmann som i tillegg er politiker for Høyre, faller nok mange kolleger i Fagforbundet tungt for brystet. Likevel takk for hilsningen, og lykke til videre.

Følg Adresseavisen Debatt på Facebook