Hvorfor er en hund mer verdt enn en katt?

Saken oppdateres.

Vi leste i Fosna-Folket den 13. april om katten Gråpus som ble skutt i øyet med et luftgevær. Myas omplassering for pusehjerter fikk inn katten Braveheart 20. april. Saken ble henlagt etter to dager. I mai i fjor kom katten Conrad fra Oppdal til Dyrebeskyttelsen Norge Sør-Trøndelag. Han hadde også kuleskudd i kroppen. I juni 2020 tok Potespor i hjertet imot Adonis som hadde masse skudd i kroppen. Saken ble omtalt i Adressa.

Hva hvis dette hadde skjedd med en hund? At labradoren, schæferen eller samojeden i nabolaget kom hjem med luftgeværskudd i øyet? Hadde vi reagert annerledes? Ville det vært verre? Hvorfor det? Du tenkte kanskje ut fra overskriften at dette skal handle om hvilke egenskaper hunden har kontra katten? Hvem som er klokest, friskest, lever lengst, mest lojal og andre egenskaper på våre familiedyr? Hvem passer til å ha hund i motsetning til hvem som passer til å ha katt? Det skal det ikke. Dette handler om våre holdninger til hund versus katt. Hvilke bevisste tanker har vi selv egentlig om hund og katt. Har du tenkt over det?

Se for deg at du treffer naboen på nærbutikken. De forteller at de reiser to uker til Syden i morgen tidlig. Neste kveld kommer du hjem og på trappa sitter familiens hund. Du vet at de har reist for mange timer siden og huset er tomt. Hvordan ville du reagert? Du ville sannsynligvis sjekket med naboer, familie, bekjente eventuelt også politiet for å finne hva som har skjedd. Hva du hadde gjort om det var familiens katt som satt igjen?

Du er på hytta og ser en kattemor med kattunger etter seg. Kattungene faller ifra én etter én i løpet av våren. Se for deg at det var en hund med valper du så første gangen. Hva hadde du gjort da? Hvorfor er dette greit når det er katt? Se for deg at hunden til en kompis har kommet bort og de er ute og leter etter den. De holder på i flere dager med oppslag, deling på Facebook og annonse i avisa. Etter en ukes tid får de beskjed om at en hund var påkjørt og var slengt i en grøft. Kommunen hadde hentet den og kastet den på avfallsmottaket. Ingen hadde sjekket den for chip, ingen tok bilde og den var «kanskje mørk i pelsen». Du vil aldri få vite om det var din hund eller om den fortsatt er der ute. Hvorfor er dette greit med katt?

Se for deg at du leser i en gruppe på Facebook at en person er irritert fordi det er en løs hund som har vært innom og markert i blomsterbedet. Han har sett det flere ganger nå. Da kommer det masse tips om rottegift, frostvæske, feller eller rett å slett å skyte hunden neste gang man ser den? Hva hadde du gjort da? Det gjøres når det er katt. Uten konsekvenser.

Se for deg at du sitter i lunsjen og en kollega forteller at nå er hunden drektig igjen. Han hadde avlivet hele forrige kull og det skal han gjøre denne gangen også. Det er helt uaktuelt å bruke penger på kastrering. Det er mye billigere å avlive. Hvorfor er dette greit når det gjelder katt? Se for deg at en bekjent forteller at han lurer på om kanskje datteren er litt allergisk mot hunden. De skal på ferie nå og har glemt å ordne med noen som kan passe den. De skal derfor til veterinæren og avlive den. Hva hadde du sagt da? Dette gjør man med katt.

Dette er et utvalg av dagligdagse hendelser som gjelder katt. Det er historier som er gjenfortalt til oss. Du kan utgjøre en forskjell ved å reagere på det som sies og gjøres. Det er gjennom våre holdninger at kattene kan få det bedre og det er hver enkelt av oss som kan utgjøre en forskjell. Du kan redde liv ved å stå opp mot slike holdninger. Det er hver enkelt av oss som kan gjøre noe gjennom sosialt press.

Vi oppfordrer alle til å politianmelde alle brudd på dyrevelferdsloven. Det er viktig at det anmeldes. Vi forventer alltid henleggelse. Selv om de henlegges ved inntak er det viktig at de registreres. Katters status er dessverre svært lav i forhold til en hund. Vi mener deres status vil være mye høyere med innføring av obligatorisk id-merking.

Dyrepoliti er bra, men som frivillig organisasjon som har mest med katter å gjøre, har det ikke gjort noen forskjell for oss. Det er dessverre som forventet.