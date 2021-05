Saken oppdateres.

Man hører og leser mange fine festtaler om inkluderende arbeidsliv, er det slik i praksis? Er det plass til oss alle i arbeidslivet? Jeg er utvikler og på jobbjakt, følger finn.no og Navs arbeidslivsportal daglig og søker jobber. Dessverre har de fleste av disse stillingsannonsene en ting til felles, de er alle på jakt etter samme personlighetstype og trekk. Man skal være utadvendt og ekstrovert, helst i bøtter og spann.

LES OGSÅ: Det er fortsatt synd på oss introverte

Det som fikk begeret til å flyte over for meg, var denne annonsen, her er et sitat: «I denne rekrutteringsprosessen vektlegger vi personlige egenskaper i tillegg til formell kompetanse. Vi ønsker at du skal trives og lykkes i din rolle hos oss som Fullstack-utvikler, og har tro på relasjonsskapende personer som handler med ekstroversjon og er komfortabel i sosiale situasjoner. Du kan med liten innsats opprette nye kontakter og relasjoner til andre».

LES OGSÅ: Jobbsøker? Da må du ikke gå i disse fellene

Hvis man ser bort fra et særdeles kronglete språk, så er det for meg vanskelig å se hvorfor dette skal være relevant for en utvikler? Ikke bare en utviklerstilling, men omtrent alle utviklerstillinger. Vi som er introverte, har ingen problemer med å samhandle, eller diskutere, så lenge det er konkret og om sak.

Jeg er introvert, er diagnostisert med Asperger og er overhodet ikke innenfor disse kriteriene, men jeg er en racer på å skrive god, testbar og skalerbar kode, på flere språk. Jeg behersker flere rammeverk og har snaut 1100 bidrag på github siste åtte måneder. Ingenting av dette eller en portefølje får man vist frem, fordi man aldri kommer inn døra, man stanger i personlighetstester, hvor alle er på jakt etter det samme. Jeg kommer ikke til å søke på nevnte stilling.

Følg Adresseavisen Debatt på Facebook