Vei eller veg?

Saken oppdateres.

To godt voksne damer har i vinter gått i glemte og delvis ukjente gater, veiter, på stier og veier i byen vår. Behovet for et bykart meldte seg, og selv om det ble bedt om et trondhjemskart, fikk vi et kart over Trondheim. Det er ikke mange innfødte trondhjemmere som bruker navnet Trondheim selv om navnet ble bestemt å være Trondheim lenge før jeg ble født. Det føles ikke naturlig for en med trondhjemsdialekt å si Trondheim like lite som det er naturlig for oss å si veg istedenfor vei.

I kartet vi kjøpte står nemlig begge varianter. Et eksempel er veier ved Moholt studentby. Der ligger en vei som på kartet heter Herman Krags vei. Like ved ligger Cecilie Løvøs veg, og på den andre siden av Jonsvannsveien ligger Frode Rinnans veg like ved Frode Rinnans vei Studentby.

Vi kommer oss heldigvis fint rundt i byen selv om den heter Trondhjem eller Trondheim, eller om vi går på en vei eller en veg. Jeg vet det sies at det i selve byen heter vei, men at det i det som før var Strinda, heter veg. På Moholt der disse veiene/vegene ligger, hørte da vel til Strinda? Der har vi både vei og veg? Kartet vi har, er Cappelen Damm kart nr. 58. Det burde kanskje skje en opprydding her?