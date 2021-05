Småbarn på karantenehotell virker mot sin hensikt

Var bekymringen for Dragvoll bare en brikke i et politisk spill?

Saken oppdateres.

Vi er en typisk nordisk familie på fire: Mor og barna på ett og fem år er norske statsborgere, pappa er svensk. Vi bor i Stockholm. Vi er unge og friske og kommer etter all sannsynlighet først å bli ferdigvaksinerte til høsten. Mormor og morfar bor i Trondheim og er snart ferdigvaksinerte. Vi vil besøke dem, og Norge, i sommer. Vi har ingen innvendinger mot å gå i karantene, men det fremstår som direkte kontraproduktivt å skulle ha en ettåring og en femåring på et koronahotell i ti døgn.

Vi mener Norge bør gjeninnføre regelen om dispens fra karantenehotell for dem som har mulighet til å gjennomføre karantene på et isolert sted. Eller i det minste kraftig se over hvordan hotellordningen kan tilpasses småbarnsfamilier. Det er vanskelig å tenke seg et mindre smittesikkert sted for små barn enn et businesshotell midt i sentrum, eller på flyplassen, som er de alternativene man har i Trøndelag.

I fjor sommer besøkte vi besteforeldrene, og da var vi først i karantene på en isolert hytte i ti dager. Vi hadde null kontakt med omverdenen; det hadde vært helt umulig på et karantenehotell med to aktive småbarn. Hele opplegget – at arbeidskraft kan få unntak fra hotellkarantene, mens norske statsborgere som vil treffe familien sin ikke får det – føles mer som en urettferdig straff enn som et rimelig smitteverntiltak. De aller fleste småbarn er aktive, nysgjerrige og sosiale; elendige egenskaper fra et smittevernperspektiv.

Ti dager med småbarn på et businesshotell sammen med en menge potensielt koronasmittede mennesker som man må holde avstand til. Midt i byen. Uten muligheter til andre utflukter enn det som ligger innenfor gangavstand, og under forutsetning at barna ikke beveger seg spontant eller tar kontakt med noen. Dette er ikke bare en enorm stresspåkjenning for både barn og voksne, det er også et helt håpløst prosjekt rent smittevernmessig.

Rekk opp hånda alle som har en kraftig understimulert treåring som sitter i ro ved bordet under hele middagen. Selv etter karantenen var det uaktuelt for oss å være i Trondheim sentrum i fjor sommer, da det er umulig å kontrollere at barna holder avstand der. I den nye forskriften for karantenehotell står det at barn har rett til lek, og til å gå ut og leke, men vi kan ikke forstå hvor og hvordan: Å gå til lekeplasser og parker i sentrum er ikke noe alternativ, da barna garantert vil kaste seg over eventuelle andre barn på lekeplassen og prøve å leke med dem. Å gå ut av sentrum er altfor langt, og med utallige smittevernhinder på veien dit og tilbake.

Hvis innvendingen først og fremst er at det ikke går an å kontrollere at vi overholder karantenen, skulle vi med glede hatt en app som kan dokumentere at vi ikke jukser. Eventuelle uklarheter i forhold til datasikkerhet veier lett i forhold til å kunne gjenforenes med familien.

Vi ser en stor sorg og forvirring hos femåringen vår for at mormor har forsvunnet ut av livet hans. Før pandemien gikk det aldri mer enn en og en halv måned uten at de så hverandre. Vi merker også at han sørger over tapet av Norge; vårt andre hjemland, vennene sine, språket og resten av slekta. Han er vant til å tilbringe mellom to og tre måneder av året i Norge, og har en sterk tilknytning til Trondheim. To år er veldig lenge i en femårings liv. Vi håper virkelig at Norge gjeninnfører reglene som gjør det mulig for oss å besøke våre nære og kjære i sommer.

