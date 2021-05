Det blir ikke bedre av at vi får regulert utenlandske spillselskap

Hadde det ikke vært for pandemien, ville jeg husket 2020 for én ting

Debattanten jobber i svarkjeden i Spillavhengighet Norge, og snakker daglig med pårørende og spillere.

Høyre skal i helgen stemme for om de ønsker å gå videre med eneretts-modellen og Norsk Tipping, eller om de vil åpne opp for at de utenlandske uregulerte selskap skal få lisens til å operere i Norge. Dette kan se ut som en liten sak, men den er veldig alvorlig. Noen av NBO (Norsk Bransjeforening for Onlinespill) sine argument går på at norsk frivillighet og breddeidrett blir tilgodesett med mer penger, og at man skal få større kontroll på problemspillere. NBO viser også til våre naboland som har innført lisens, og spør hva er det de har forstått som vi ikke forstår.

Nettopp våre naboland kan vi bruke når vi nå skal vise at det ikke er blitt noe bedre. De kan blant annet rapportere om en markant økning i markedsføring som et resultat av denne innføringen. Danmark hadde i 2012 400 spillreklamer i døgnet, i 2019 var dette tallet 1200 spillreklamer i døgnet. Sverige hadde også en markant økning, som gikk litt tilbake, men som fremdeles er langt over det nivå de hadde ved eneretts modellen. Det er også slik at de fremdeles har et problem med uregulerte spillselskap. NBO argumenterer for Spelpaus, som mange har brukt for å utestenge seg selv fra å spille. Det de derimot ikke sier, er at veldig mange av disse har fortsatt å spille på det uregulerte marked. Det vi ønsker oss, er et spillemarked som ikke lager problemspillere, slik at du behøver å stenge deg selv ut fra å spille.

Jeg jobber i svarkjeden i Spillavhengighet Norge, og snakker daglig med pårørende og spillere i dyp krise. Pårørende forteller om gjentatte forsøk på hjelpe sine barn, sin ektefelle, sin mor eller sine søsken, mens spillere forteller om sin kamp for å slutte å spille, samtidig som de blir fristet av hyppige reklamer på TV og andre sosiale medier. For det er ikke noen tvil, markedsføring virker. Det er ikke uten grunn at de bruker hundrevis av millioner hvert år på markedsføring av sine spill.

Mange forteller at de startet første gang etter å ha sett reklame på TV av kjendiser og andre som frister med lettjente penger. Og nettopp lettjente penger har ført til at også mange studenter har hatt et lite håp om å spe på sitt studielån. Det jeg ser i min jobb, er at stadig yngre sliter med spilleproblematikk og stadig flere snakker om selvmord.

Hvem som helst kan begynne å spille. Mange forteller at de hadde aldri trodd om seg selv at de kunne bli problemspillere. Neste gang kan det være deg selv, din bror, din ektefelle, ditt barn eller andre du har kjær som har lyst til å prøve lykken, og tror at det er lett å ha kontroll. Men det verste som kan skje, er at du vinne. Det er da du får et kick du gjerne vil oppleve igjen.

Den største forskjellen på Norsk Tipping, og alle de andre, er at de utenlandske selskap har profitt og fortjeneste som overordnet mål. NBO snakker også om ansvarlighet i spilling, som de utenlandske selskapene blir pålagt ved å operere i Norge. Hadde de utenlandske spillselskapene virkelig ønsket ansvarlighet, kan de vise det nå. Det er veldig enkelt å lage regler som gjør at man ikke spiller seg til milliongjeld om man virkelig vil. Ikke tro at det blir bedre av at vi får regulert de utenlandske selskap. De kommer til å presse grensene for ansvarlighet, slik de gjør i andre land.