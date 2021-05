Vi med hjul i trafikken

Saken oppdateres.

Gjelder det biler og motorsykler? Nei, de er jo regulert gjennom lover og klare regler. Rullestoler og rullatorer da kanskje? Njeeii. Vi har livet så kjært at vi følger regler for fotgjengere og holder oss som regel på en side av fortauet. Det hender jeg må ta et skritt eller to til siden når jeg har en issvull foran rullatoren eller et digert hull i asfalten som jeg ikke vil tråkke nedi.

LES OGSÅ: Er det greit?

Av skade blir man klok, så etter et par nestenulykker ser jeg nå bakover om det er klar bane før jeg går til siden. Klar bane? Går du ikke på fortau da? Selvsagt, men med økt sykkeltrafikk og i tillegg disse elektriske utgavene som alle suser av gårde, er man ikke trygg. Jeg er glad jeg ikke er synshemmet, enn si førerhund i disse tider! Hva kan gjøres med dette da? Jeg vet ikke helt, alle skal jo frem, ikke bare «jeg».

LES OGSÅ: Han snerret at sparkesykkelen hans ikke gikk mer enn 20km/t, og at det var mitt ansvar å se meg for

Vi må vel egoismen til livs som i alle forhold hvis vi sammen skal ha det bra. Og så må det kanskje bøter og straffer til, men da må vi først få vanntette regler for alle. I tillegg må vi prøve å finne ut hva blir det neste? Så en viss form for regler kan være på plass før nye fremkomstmidler slipper løs i trafikken. Trafikkpoliti, skolepatruljer, politikere og ansatte på legevakten: Dere blir nok aldri arbeidsløse.