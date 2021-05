Det må ryddes opp i billettidiotiet på Rørosbanen

Saken oppdateres.

Jeg har i den senere tid registret at folk har problemer med å kjøpe billetter med toget fra Trondheim til Oslo over Røros, ifølge innlegg i Adresseavisen. Jeg skal ikke referere det som står der, men noe må nevnes: Først måtte den reisende kjøpe billett til Røros, deretter for strekningen Røros-Hamar og til sist Hamar-Oslo. Det var ikke stort likere på tilbaketuren. Da måtte han kjøpe billett til Singsås og deretter ny billett til Trondheim.

Enda mer komplisert var det for ei dame som skulle ta toget fra Trondheim til Kristiansand. Innlegget om denne turen sto i Adresseavisen for et par uker siden. For et par år siden tok jeg selv toget fra Trondheim til Oslo. Jeg ønsket å reise med Rørosbanen. Det var komplett umulig. Jeg kjørte derfor til Haltdalen og tok toget derfra.

Jeg antar at disse idiotiene skyldes privatiseringen av banestrekningene. Fordelen med disse tullete oppleggene var at jeg fikk meg en god latter. For noen dager siden sto det i Arbeidets Rett at AtB skulle innføre et nytt billettsystem på busser. Det skulle bli så mye enklere å ta bussen.

I samme artikkel sto det at AtB foreslo at det burde avholdes kurs i billettkjøp! Forstå sammenhengen den som kan. For noen år siden var det ingen problemer med kjøp av billetter verken på tog eller buss. Da trengte man ikke å gå på kurs for å kjøpe billetter. Vi må håpe at vi får en ny regjering som rydder opp i dette idiotiet.

