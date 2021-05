Tusen takk for innsatsen, Tanja Holmen!

Oskar (15) og pappa Kjetil fikk et uvanlig syn: - Visste ikke at de fantes her

Aldri før har byens reiseliv hatt større innovasjonskraft. Aldri før har Visit Trondheim lyktes så til de grader med posisjoneringen som en ledende matby – både nasjonalt og internasjonalt. Aldri før har Trondheim fått så stor omtale i ledende internasjonal presse som den siste tiden med Michelin-stjerner, European Region of Gastronomy og andre internasjonale anerkjennelser.

Dette skjedde fordi Trondheim hadde en innovasjonsdrevet reiselivsdirektør – som støttet og oppfordret sine ansatte til å tenke annerledes rundt hvordan man skal jobbe med destinasjonsutvikling. En direktør som så reiselivsaktørene, deres behov og hvordan løfte de frem.

Det er en unik reiselivsdirektør som nå har takket for seg i Visit Trondheim. Norges tredje største by har mistet en strateg som også evner å ta tankene ut og omsette de til handlinger. Et innovasjonsdrevet menneske som er uredd og tørr og tenke ja der andre tenker nei. En reiselivsdirektør med store internasjonale ambisjoner for Trondheim og regionen, og som sammen med sitt team klarte å få Michelin-stjernene til å skinne over byen.

Som tidligere ansatt i Visit Trondheim tar jeg av meg hatten for den jobben som er gjort de siste årene Det er få, om ingen, reiselivsdirektører som tidligere har lyktes så til de grader med å tydeliggjøre merkevaren Trondheim – både nasjonalt og internasjonalt.

Med covid-19 og pandemi er innovasjonskraft viktigere enn noen gang for reiselivet i Trondheim og regionen. Den kraften må videreføres i ny ledelse i Visit Trondheim, og den ledelsen må på plass raskt. Styret i Visit Trondheim har et stort ansvar foran seg for å finne løsninger som gagner næringen – og den jobben må gjøres nå! For det er spesielt at Norges tredje største by står uten en reiselivsdirektør foran sommeren 2021. En sommer der vi vet at nordmenn vil reise innenlands og legge igjen penger på steder med store opplevelser.

Tusen takk for innsatsen, Tanja – du har gjort en fantastisk jobb og utrettet mye på kort tid. Du har satt standarden for hvordan man skal tenke destinasjonsutvikling til stor inspirasjon for mange. Trondheim og regionen har vært heldig!