Kortinnlegg: Kjørefeltkutt i Byåsveien

Hylles for bragd i Trondheim. Nå drar hun til Oslo for å hjelpe Støre i valgkampen

Et kort arbeidsforhold skaper hodebry for jobbsøkeren. Eksperten gir svar

Tix er klar for finalen

Vi kan ikke premiere folk for å slutte i jobb lenge før vanlig pensjonsalder

- Vi har et stort smitteutbrudd på gang

Ingen visste at hun var gravid: – Det var en tøff tid

Flertall for munnbindpåbud: - Uoversiktlig situasjon

«Venner for livet»-gjenforeningen får kritikk

Trondheim kommune bekymret for vaksinestrategien: - Helt umulig at vi blir ferdig før august

800 personer i karantene i Trondheim: - Smittede vegrer seg for å oppgi nærkontakter

Hvordan kan en liten blomst ha styrke som et asfaltbor?

Norges tredje største by står uten reiselivsdirektør foran sommeren

Chelsea-legenden Lampard inn i Premier Leagues «Hall of Fame»

Boikottklubber åpner for ny vurdering – men TIL, RBK og VIF står på sitt

Siv Jensen etterforskes for brudd på koronareglene

Saken oppdateres.

Legg forslaget om kjørefeltkutt bort og la Byåsveien være slik den er. Det må fortsatt være slik at både busser og biler kan komme frem uten å stå i lange køer. Kanskje kan «de grønne» tenke på at det er en årsak til at ikke alle bruker sykkel.

Jeg har ennå ikke på mine mange turer opp og ned Byåsveien fra Ila til Havstad sett noen kødannelse av syklende, heller ikke har jeg møtt på noen problemer mellom syklende og gående. Jeg mener derfor at forslaget om sykkelfelt i Byåsveien er sterkt oppkonstruert.

Interessert i debatt? Les flere innlegg her !

Skrive for Midtnorsk debatt? Les mer her !