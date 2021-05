Da covid kom, ga ikke økonomisk usikkerhet oss færre barn. Betyr ikke det at vi bor i et ganske fint land?

Til sak mot tidligere huseier - krever prisavslag for luksusbolig

Denne teksten sto først på Facebook-siden til Trine Skei Grande. Gjengis med tillatelse.

Denne uken fikk vi vite hvordan pandemien har påvirket fødselstallene i Norge. Og forskerne ble forundret. Pandemier og usikkerhet gir oss oftest lavere fødselstall, men i Norge ser vi nå at pandemien har gitt oss flere barn.

Jeg synes det burde få oss til å tenke litt mer på den diskusjonen vi har hatt denne våren. Dette ønsket om flere barn, som har kommet i kjølvannet av regjeringens perspektivmelding og de mange programforslagene de ulike partiene har hatt som ideer for å øke antall barnefødsler.

Min mormor Kitty ble født i 1902 og var ett av 13 søsken. Det var en del av pensjonen til mine oldeforeldre. Mange barn sikret deres alderdom.

Av disse 13 barna, fikk ingen mer enn to barn. Det sosiale sikkerhetsnettet som Venstrestaten hadde bygd opp, gjorde alderdommen trygg - selv med to barn.

Og når vi fikk frihet til å velge, så valgte de fleste å ikke ha flere barn enn de hadde mulighet til å forsørge med mat og klær. Og, ikke minst: et antall barn som ga nok tid med hver enkelt. Mammaen min husker at morfar brukte lang tid hver kveld på å jobbe igjennom leksene med henne. Mormor, som hadde vært én av 13, kunne knapt lese.

Jeg tror at disse eksemplene taler mot klokkertroen noen har på at så lenge folk får utbetalt litt mer, så vil de få flere barn. Så langt har bedre økonomi ført til at folk får færre barn.

I dag får de fleste så mange barn som de føler de har tid til å følge opp på en god måte. Nå følger foreldrene med når barn leker. De vil være med på fotballkampene og sikre at notene er med på korpsøvelsen. De vil stå og filme 17. mai-toget og ha tid til å være med på alle avslutninger i barnehage og skole. Og de vil, som min morfar, sikre at alle leksene er gjort, på beste måte. Alt dette tar tid. Tid, i en verden der voksne ofte jobber mye og føler at jobb og barn setter store krav til livet.

Kvinnefrigjøringen har også gjort kvinner økonomisk selvstendige og makt over egen kropp og reproduktive helse. Det er en enorm frigjøring, men betyr også at de barna som kommer er mer planlagte og høyt ønsket.

Det betyr også at det å være kvinne uten barn ikke føles så mislykket som det sikkert gjorde i tidligere tider. Selv om mange av oss er lei spørsmål om barn, må det jo bare innrømmes at det kan leves gode og meningsfulle liv, selv uten egne barn. Det finnes mange barn rundt oss som har godt av å føle omsorg og kjærlighet fra én til.

Samtidig som fødselstallene har gått ned, har barn fått det mye bedre.

Og da covid kom, ga ikke økonomisk usikkerhet oss færre barn. God tid sammen – og helt sikkert vissheten om gode velferdsordninger i bunn - ga oss flere. Betyr ikke det at vi bor i et ganske fint land?

