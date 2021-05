Kjære politikere, Helsedirektoratet og FHI, er det trygt å gå på skolen nå?

«Jeg får hodepine når jeg trener», skriver leser. Her er fem triks for å unngå dette

Saken oppdateres.

Er det virkelig trygt å dra på skolen i denne perioden? Det har nå blitt en storoppblomstring av smitten i Trondheim. Flere elever på videregående skole synes det er risikabelt å møte opp på skolen. Både på grunn av at det da vil bli større sjanse for at flere blir smittet på grunn av folkemengden samlet på ett lite sted (skolen, bussen). Det er også flere som har underliggende sykdommer som gjør det stressende å dra på skolen.

LES OGSÅ: Hver fjerde skole måtte stenge i vinter

Mange sliter med stress og helseangst, og da er det forferdelig å møte opp på en skole fullt av folk rundt seg. På skolen er det meningen at vi skal ha et godt læringsmiljø slik at vi får med oss den kunnskapen vi skal og trenger for framtiden vår. Vet dere kjære politikere, Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet, smitteangst forstyrrer læringen vår svært mye. Det gjør oss stresset, noe som heller ikke er bra for helsa. Jeg vil ha ro og fred, jeg vil lære.

Vi på videregående er voksne nok til å jobbe hjemmefra i perioder når smittetrykket er stort. Stopp smitten ved å stenge skolen nå før det er en katastrofe for lærerne og elevene. Det er også helt sikkert flere som bærer på smitten uten at vi vet det. Det må være ekstremt ukomfortabelt å være lærer også. Vi ser jo at på flere skoler er det flere ansatte og elever som har vært smittet.

LES OGSÅ: Lærerstudent Magnus (24): Det er nå på tide å innse alvoret

Nå, etter en langhelg med festligheter både blant voksne og ungdom, vil det komme enda mer smitte. Har dere tenkt på lærerne egentlig? De har masse merarbeid, men de møter opp likevel hver eneste dag og vasser i forskjellige ungdommer uten å være beskyttet mot korona. Jeg tror de er den eneste yrkesgruppen som risikerer sin egen helse på grunn av at de jobber på den arenaen i samfunnet hvor «énmeteren» og munnbind ikke gjelder.

Og vet dere kjære politikere, Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet, lærerne gjør det med et smil hver dag for elevens skyld! Jeg skjønner altså ikke logikken. Smitten spres jo først og fremst blant unge nå. Så hvorfor ser dere ikke risikoen med å ha normal skole? Det er ikke sikkert vi trenger å stenge skolen så lenge! Jeg vil lære!