Altså, hallo! Hva er dette for sjikane?

Saken oppdateres.

Sjikane er et mildt ord å bruke. Jeg er veldig uenig med Lan Marie Berg og mye av det MDG står for. Men hvor sjukt er det blitt når dette er måten «folk» - hvis jeg kan kalle dem det - reagerer på!

Jeg blir skremt av hvor lavpannet en vesentlig mengde av befolkningen faktisk mener det er greit å formidle sin vrede? Jeg skjemmes over disse foraktelige utsagnene og over hvor «steinaldersk» de virker å være. Har de ennå ikke fattet hvordan de bør gå fram for å fremme sine meninger?

Jeg vil si til tastetrollene: Har dere ikke fulgt med i timen? Vet dere ennå ikke at mennesker blir født til denne verden uten å ha «valgt» verken kontinent, land, by, kjønn eller foreldre? Ei har det noen som helst betydning!

DU er ikke født bedre enn en annen! Jeg lurer også på: Ville sjikanen vært like ille dersom Lan Marie Berg var en mannlig politiker?

Alle er i utgangspunktet uskyldige, men personligheten kan nok dessverre bli påvirket under oppvekst og tidens løp. Men her virker det som om dere bare som spyr ut galle, vrede, rasisme og ondsinnet hat.

Stakkars dere, kunne man kanskje si? Men nei, dere burde faktisk skjønne hvordan dere høres ut, når dere truer meningsmotstandere eller kommer med de barnsligste utsagn, som bare faller tilbake på dere selv.

Klarer dere virkelig ikke å engasjere dere på annen måte?

Huff ... Det er rystende å tenke på! Jeg gremmes! Jeg tror ikke jeg klarer å opparbeide sekundær-skam på vegne av dere, engang.

Beklager, Lan Marie, jeg skulle ønske jeg kunne sagt at de ikke vet bedre. Men jeg har en ekkel følelse av at de gjør nettopp det. Det er slik de ønsker å være.

