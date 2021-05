Hva er fremtidens turistinformasjon?

Ærlig Ciljan Skjelbred: – Det er egentlig for tidlig for meg

Grunnen til at det låter rart, er at det ikke stemmer

Saken oppdateres.

Mange har meninger om drift av et tradisjonelt turistkontor i Trondheim. Hvem er fremtidens besøkende/bruker av et fysisk turistkontor? Er det mannen i gata? Er det de besøkende fra fjern og nær? For hvem er et fysisk kontor viktigst? Verden er i sterk endring både før, under og etter koronaen. Tiden er inne for å se inn i glasskulen, tenke mer bærekraftig og analysere tidligere løsninger. Hvem hadde trodd at da bankene «stengte» dørene for fysisk kundeservice for flere år siden, at vi fremdeles kunne få meget gode bankopplevelser. Det var kanskje litt skummelt, men helt nødvendig.

LES OGSÅ: Trondheim by legger ned sitt turistkontor

Undertegnede har vært i reiselivet siden 1995, og enormt mye har skjedd i Trondheim når det gjelder nye produkter, opplevelser, servicenivå, tilgjengelighet, krav fra gjestene, åpningstider og ikke minst flere typer gjester/turister/besøkende enn aldri før. Vi kan ikke lengre si hvem er den «typiske» turist. Alle mennesker elsker å reise uavhengig av distanse; New York, Paris, Lofoten, Stjørdal, Hitra eller oppleve egen by.

Som styreleder i Visit Trondheim AS, konstituert reiselivsdirektør noen dager til, tidligere innehaver av tittel reiselivsdirektør 2010–2015 er jeg helt sikker på at tiden er inne for nytenkning. Det fysiske turistkontoret hadde de siste årene i Nordre gate en dramatisk nedgang i antall besøkende. Mye skyldes det digitale skiftet.

LES OGSÅ: Turistkontoret er vanskelig å finne

Den reisende sitter hjemme i sofaen – før de reiser – for å planlegge hvor man skal dra og hva man skal oppleve. Dette krever også at Trondheim må være til stede på alle digitale flater på et helt annet nivå enn tidligere. Det er for sent å vente med innsalget og markedsføringen til gjesten er i byen. Det samme gjelder innen både hotell og restauranter; alle booker før de kommer. Svært få møter opp på hotelltrappa.

Fremtidens turistinfo er å sikre at den besøkende finner det man ønsker på www.visittrondheim.no. I tillegg kan vi legge til rette for at steder som infoskranken på Trondheim Torg, Sirkus Shopping, og andre har den Grønne I en for dem som ønsker å snakke med noen fysisk for tips til hva man kan oppleve. Vi utelukker heller ikke at når markedet er tilbake innen cruise, buss og Hurtigruten, kan man åpne «pop up» infoskranker både på Havna og på Torvet. Under VM på Ski 2025 vil vi helt sikker være på plass også med en «pop up» i Granåsen. Det at det vil være turistinfo satellitter over hele byen, vil være langt mer bærekraftig økonomisk. Infoen gis der det allerede er servicepersonell på jobb, samtidig som det gir økt tilgjengelighet for brukere.

LES OGSÅ: Siden jeg startet som guide, har det vært seks reiselivsdirektører i byen

Trondheim kommune støtter våre nye tanker, og er kanskje den kommunen i Norge som lytter mest til næringen innspill når det gjelder behov og nytenkning. Trondheim er kanskje litt tidlig ute med å tenke nye tanker om det tradisjonelle turistkontoret, men tiden er inne! Dette hadde skjedd før eller siden – koronaen gjorde at dette fikk litt mer fart bare.

Hele bransjen gleder seg til å ønske mange besøkende velkommen til Trondheim og Trondheimsregionen i sommer, og vi legger alt til rette for at gjesten blir inspirert på forhånd av gode bilder, gode historier, gode kampanjer og tilbud digitalt. Bookinger begynner å komme, og vi skal ta godt vare på gjestene som nå er i gang med planleggingen av sommerferien.

Hele Trondheim er vertskap for «turistene», og vi er kjent for å være gjestfrie. Min oppfordring til dere alle er å smile til alle på Nordre gate og på Gamle Bybro, spør den som kan se litt «lost» ut om de trenger hjelp. Hvem blir ikke stolt av byen sin når vi kan fortelle våre personlige tips? Slik kan Trondheim bli mer enn et tradisjonelt 100 kvadratmeter turistkontor.