Hva er planen, KS og politikere?

I Adresseavisen 25. mai kunne vi lese at «søkertallene til lærerstudiene har stupt to år på rad. I toppåret 2019 ville 14 122 ta lærerutdanning. I år er det nesten 2000 færre søkere. Dette skjer samtidig med at rekordmange har søkt seg til høyere utdanning under koronapandemien».

Hver dag blir tusenvis av norske elever undervist av «lærere» som mangler lærerutdanning og derfor ikke er lærere i det hele tatt. I Trøndelag er det 12 prosent av lærere i grunnskolen og 19 prosent av lærerne i videregående skole som er ansatt som lærere, men som ikke har lærerutdanning. (tall fra SSB) Likevel får de den særlig ansvarsfulle oppgaven som kontaktlærer, de skal gi vurderinger og sette karakterer – og de skal utvikle nye lærerplaner i et profesjonsfelleskap.

I mange av landets fylker sliter man med rekruttering av barnehagelærere og klarer ikke å oppfylle dagens barnehagelærernorm. I tillegg viser tall et svært bekymringsfullt høyt sykefravær blant barnehagelærere - og tidlig avgang fra yrket.

I en rapport som beskriver lønnsutviklingen for undervisningspersonell etter at kommunene gjennom KS fikk ansvaret for lønna til lærerne, kommer det fram at lærerne har hatt betydelig dårligere lønnsutvikling enn andre kommuneansatte i perioden 2004–2019. I gjennomsnitt fikk kommuneansatte i disse 15 årene 73,4 prosents samlet lønnsvekst. Undervisningspersonalet fikk 62,8 prosent i samme periode. Rapporten ble utarbeidet av partene i kommunesektoren, og stadfester det Utdanningsforbundet har hevdet over lang tid.

De nye tallene fra Nav viser at Norge nå mangler nesten 7000 sykepleiere, og behovet er økende. Sykepleiere, spesialsykepleiere og jordmødre er de yrkesgruppene i landet som det er størst mangel på, og som ordførere over hele landet beskriver som de yrkesgruppene som det er aller vanskeligst å rekruttere. Vi står overfor en kompleks utfordring for å beholde sykepleiere i et yrke der én av fem slutter i løpet av de første 10 årene.

Vi har, gjennom det siste året, sett at det på ingen måte er tenkt beredskap når man planlegger med hvor mange sykepleiere en har. De fleste styrer ut fra et budsjett og «hvor få kan vi klare oss med». Dette har resultert i stor omdisponering av personell, noe som igjen har gitt andre et redusert tilbud og en økt tendens til at hjemmevakt skal løse udekte vakter/huller i turnus. Sykepleiere har ikke lenger fri når de har fri.

Når det gjelder sykepleiermangelen er det også et poeng at det svært få, om noen, som har brukt lønn som rekrutteringsvirkemiddel. Vi vet dette gjøres for andre i offentlig sektor. De aller fleste lederne rapporterer også at de ikke er gitt myndighet til å avtale noe ut over garantilønn/minstelønn. Og da skjønner vi godt at de kan ha utfordringer med å fylle stillinger.

Lønnsforhandlinger er en sak mellom partene i arbeidslivet. Likevel er det dere politikere som har ansvar for å justere kursen når dere ser det går galt av sted. Er dere fornøyd med dette, politikere? Hva er planen for å gjøre noe med denne utviklinga?

Offentlig ansatte med høyere utdanning tapte så det sang i fjor. Mens vi forholdt oss til frontfagets ramme på 1,7 prosent, endte industrien opp med 2,2 prosent og varehandel og finans enda høyere. Dette oppgjøret må inneholde en klar reallønnsvekst– og vi må komme i gang med et lønnsløft som bidrar til en bedre rekruttering. Skal samfunnet klare å rekruttere og beholde helt nødvendig kompetanse, må lønna opp.

